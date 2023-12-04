'Savaş ilanı kabul ederiz!'

Ürdün hükümet sözcüsü, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin savaş ilanı kabul edeceğini açıkladı.

Ürdün hükümet sözcüsü, ''Filistin'in büyük bir hapishaneye dönüştürülmesi, İsrail ile yapılan barış anlaşmasının sonu anlamına gelir. İsrail'in Filistinlileri zorla yerinden etme girişimi, Ürdün'e savaş ilanı teşkil eder." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullahda ülkesinin Batı Şeria'nın Gazze'den ayrılmasına ilişkin her türlü girişimin karşısında olduğunu belirtmiş,

"İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği iğrenç saldırı ve Batı Şeria'da uyguladığı gayrimeşru eylemler, insani değerler ve yaşam hakkının ihlalidir. Gazze halkının su, gıda, ilaç ve elektrikten mahrum bırakılması sessiz kalınamayacak bir savaş suçudur. Bu suçların sürdürülmesi bölgedeki insani durumun kötüleşmesini katlanarak artıracaktır. İnsanlığa yönelik bu acımasız saldırıya karşı, uluslararası ve insani kuruluşların, Gazze'deki tüm operasyon bölgelerine yardım ulaştırmak için çabalarını yoğunlaştırması gerekiyor. Ürdün, işgalcilerin Gazze'nin bazı bölgelerini yeniden işgalini ya da birbirini ayıran bölgeler kurmasını ve Batı Şeria'yı Gazze'den ayırmasını reddediyor" demişti.

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