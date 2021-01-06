  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Savaş görevini devralacak! Rusya duyurdu
Dünya

Savaş görevini devralacak! Rusya duyurdu

Rusya, S-400 Triumph hava savunma füze sisteminin, Samara kentinde savaş görevini devralacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 22:02:00 -
Savaş görevini devralacak! Rusya duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, 2021'in Ocak ayı sonunda S-400 Triumph hava savunma füze sisteminin, Samara kentinde savaş görevini devralacağını duyurdu.

14. Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu komutanı Tümgeneral Oleg Nikanorov, "Hava savunma füze alayı Kasım 2020'de Astrakhan bölgesindeki Kapustin Yar eğitim sahasında kabul edildi. Aralık ayının başlarında, S-400 Triumph mürettebatı, operasyonel-taktik balistik füzeyi taklit eden Kaban hedef füzesini, 15 kilometreden daha yüksek bir irtifada, başarıyla imha ettikleri ilk atışı gerçekleştirdiler. Yeni alay kiti, Samara bölgesine çoktan ulaştı ve Ocak ayı sonunda savaş görevini üstlenecek." dedi.

Merkezi Samara'da bulunan Merkez Askeri Bölge hava savunma alayı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm hava savunma birimleri arasında hava sınırının en geniş kapsama alanına sahiptir. Platformlar, Volga bölgesinin ve Uralların 10'dan fazla bölgesinde konuşlandırılmıştır. Samara'da yer alan karargah, bunun yanı sıra S-300 hava savunma sistemleri, Pantsir-s hava savunma füze sistemleri, Sky-M ve Sky-U radar istasyonları ve Kasta-22 ile donatılmıştır.

Kaynak: star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar ile anlaşan BAE’den o soruya cevap! ‘Doha’daki Türk üssü…’
Dünya

Katar ile anlaşan BAE’den o soruya cevap! ‘Doha’daki Türk üssü…’

Katar'a daha önce dayatılan "Al Jazeera kanalı ve Doha'daki Türk üssünün kapatılması" gibi 13 maddelik listeden vazgeçtiniz mi? sorusuna Bir..
Uzman isim paylaştı: Yemen'de başarısız oldular! Türkiye karşıtı cephede yer almak için savaş uçakları gönderiyorlar
Dünya

Uzman isim paylaştı: Yemen'de başarısız oldular! Türkiye karşıtı cephede yer almak için savaş uçakları gönderiyorlar

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Barış Doster, Suudi Arabistan'ın Doğu Akdeniz'e sa..
Bor madeninden üretildi! Türkiye bir ilki başardı
Ekonomi

Bor madeninden üretildi! Türkiye bir ilki başardı

Bor minerallerinden, dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı Türkiye'de üretildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay