Savaş çıkması an meselesi! Rusya ablukaya aldı

Rus gemileri Ukrayna limanlarını hedef alarak harekete geçti. Tartışmalı Donbas topraklarında ise tansiyon artıyor.



Rus medyasında çıkan haberlere göre, Rus ordusu Ukrayna sınırındaki bölgeleri terk etmeye başladıktan sonra, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ın kendini devlet ilan eden topraklarına yönelik saldırılarını artırdı.

Eski Donbas Savunma Bakanı Igor Strelkov, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırına yakın toplanmasının Kiev için bir sinyal olduğunu ancak Rus ordusunun geri çekilmesinin Moskova'nın planlarını değiştirmeye karar verdiğinin kanıtı anlamına geldiğini söyledi.



Strelkov şöyle konuştu: "Bu kadar fazla askeri sınıra yığıp, sonra hiçbir şey yapmamanın nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum, neden? Basit bir nedenden ötürü garip ve aptal görünüyor çünkü Putin'in saygın Ukraynalı ortakları provokasyonları durdurmayacak ve savaşa hazırlanmayı bırakmayacak

"Birlikleri Donbas'tan geri çekmek en iyi senaryoda 'aptalca', en kötüsünde ise Donbas'ın teslim olması için hazırlıklar anlamına gelebilir.”

Rus savaş gemileri abluka başlattı

Bilgi ve haber kaynağı Avia.pro'dan edinilen bilgiye göre Rus Donanması savaş gemileri, Ukrayna gemilerinin Azak ve Karadeniz sularına çıkışını engellemeye başladı.

Ukraynalı uzman Volodimir Kıravçenko yerel medyaya verdiği röportajda, "... Azak-Karadeniz havzası ablukaya alınıyor. Bu, Ukrayna'da ekonomik ve sosyo-politik durumun kötüleşmesi anlamına gelecek" dedi.



Bir süre önce, Hazar Filosunun Rus savaş gemileri, Ukrayna'nın Azak Denizi'ndeki en büyük limanlarına gerçekten yaklaşmıştı.

Habere göre, şu an uzakta durması, Rus filosunun bu tür görevleri yerine getirme olasılığını dışlamadı. Ayrıca Kiev'in muhtemelen Rusya'ya karşı böyle bir durumda yapabileceği fazla bir şey yok.



Analistlere göre, gerekirse, Rus filosu sadece 48-72 saat içinde Ukrayna filosuna ve hatta tüm Ukrayna kıyılarına karşı tam bir abluka başlatabilir.

Putin, Kırım çevresini 6 ay kapatabilir

Putin'in Karadeniz'in bazı kısımlarını yabancı ve askeri gemilere altı ay boyunca kesmeyi planladığı haberleri Rus medyasına yansımıştı.



Bu, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasının doğu ucundaki Kerç Boğazı ile Karadeniz'e bağlanan Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına erişimi içerebilir.

Ukrayna ikmal bölgesi yok edildi

Rusya'nın Ukrayna sınırından askerlerini çekme kararı tansiyonun düştüğü şeklinde yorumlansa da, bölgeden gelen haberler ve açıklamalar durumun pek de öyle olmadığını gösteriyor.

Donetsk'te Rusya yanlısı ayrılıkçılar, birkaç gün önce bilinmeyen bir insansız hava aracı kullanarak Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ikmal bölgesini imha ederek bölgede büyük endişe yarattı.

Avia.pro haber ajansından alınan bilgiye göre, menşei bilinmeyen bir drone, Ukrayna ordusunun 82. Ukrayna tedarik taburunun pozisyonlarına saldırarak en az 8 araç ve askeri teçhizatı yok etti.

Ukrayna tarafı, olası kurbanlar ve yaralılar hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısı, bölgede her şeyin kelimenin tam anlamıyla diken üstünde olduğunun bir göstergesi.

Rus tatbikatları artıyor

Rus haber ajanslarına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu, Defender Europe 2021 adlı NATO tatbikatının Rusya'nın güvenliğine yönelik oluşturduğu tehditleri anlattı. Bu tatbikat, ona göre, Moskova'nın bu alanda yürüttüğü "savunma" faaliyetlerinin haklılığını gösteriyor.



Bu savunma faaliyetlerinden birisi, Kırım'daki askeri varlığın güçlendirilmesi ve Güney Askeri Bölge güçleri için son zamanlarda gerçekleştirilen kapsamlı operasyonel hazırlık tatbikatı.

Rus Bakan'ın bahsetmediği ise, sadece Ukrayna'da değil, ABD'de de endişe yaratan bu tatbikattan sonra, Ukrayna ve Kırım sınırlarında büyük miktarda akaryakıt, mühimmat ve diğer malzemelerin bırakıldığı gerçeği.

NATO tatbikatı 'özel bir tehdit'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO tatbikatının daha büyük bir planın parçası olduğunu düşünüyor. Ona göre bu tatbikat, "Moskova'nın hakim olmaya çalıştığı Karadeniz'deki Rusya'nın çıkarlarına yönelik özel bir tehdit." İttifak birliklerinin ana koalisyon gruplarından biri Karadeniz'e konuşlandırılıyor. Şu anda Yunanistan limanlarına silah, asker ve özel teçhizat getiriliyor.

Putin gözdağı verdi

Rusya lideri Vladimir Putin'in Kırım ve Ukrayna sınırına bir ordu yığmasıyla neredeyse Karadeniz üzerinde şimşek yüklü bulutlar çarpışıyordu. Putin, Perşembe günü şimdiye kadarki en büyük gözdağını verdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Perşembe günü Kırım'a indi, helikopterle ordu birliklerinin konuşlandığı Opuk Üssü'ne uçtu. Şoygu'nun Opuk'a ulaşmasıyla Rus ordusu harekete geçti.

Gövde gösterisinde 10 bini aşkın askerin yanı sıra 40'ı aşkın savaş gemisi ve 200'den fazla jet vardı. Savunma Bakanlığı'nın resmi televizyonu Zvezda, Karadeniz'e doğru ateşlenen füze yağmurunu ekrana getirdi.

Kırım'daki dev tatbikatta ayrıca Rus ordusuna ait savaş gemileri çıkarma yaptı, fırlatılan füzeler Karadeniz üstündeki hedefleri yerle bir etti. Ayrıca yüzlerce tank aynı anda sahadaydı.



Kırım'da bunlar yaşanırken, daha kuzeyde, Azak Denizi kıyısındaki Taganrog'da Rus ordusunun paraşüt birlikleri Ilyushin Il-76 uçaklarından atlayış gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'un hemen yanında yer alan Taganrog'da binlerce paraşütçü sırayla askeri kargo uçaklarına bindi, fotoğrafları Reuters servis etti.

Tuzak ordusu

Rusya, Ukrayna geriliminin ortasında 'Batı'yı kandırmak' için şişirilebilir tanklar, füzeler ve savaş uçaklarından oluşan bir 'tuzak ordusu' konuşlandırdı. Süper gücün 'şişme ordu'su, ülke çapında askeri tatbikatlarda kullanıldı.

Putin'in dakikalar içinde şişebilen tuzakları, bu hafta başkent Moskova yakınlarındaki ormanda görüldü. Ordudan yapılan açıklamada, “Şişirilebilir ekipman, kullanılan özel malzemeler sayesinde orjinaliyle neredeyse aynı görünüyor" denildi.



Zvezda'nın yayınladığı kayıtta, 'Rus ordusunun en sıra dışı teçhizatıyla donanmış' 45. mühendis-kamuflaj alayı yer aldı. Ormanda bulunan bir hava sahasındaki cephaneliklerin içinde, uçaksavar füze görünümü altında bir MiG-31 ve Su-27 jetlerine benzeyen şeyler de var.

Rusya Savunma Bakanlığı “Tanklar, havacılık ve hava savunma sistemleri Moskova bölgesine taşındı, böylece 'düşman' sadece gizli bir hava alanı bulmakla kalmayıp aynı zamanda uydu görüntülerini de elde etme şansına sahip oldu. " açıklamasında bulundu.



Şişme ordunun arkasındaki devlet bağlantılı şirket olan Rusbal, düşmanı kandırmanın maliyetinin gerçek silah satın almanın bir parçası olduğunu söylüyor.

Son 50 yılın en büyüğü

Ukrayna'nın doğusunda Mart ayı sonunda ateşkesin havaya uçmasıyla tırmanan gerilimin hemen ardından, yeryüzünün en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi Rusya yarım milyon askerini harekete geçirdi. Rusya'daki Echo Moscow radyosuna konuşan uzmanlar, Vladimir Putin'in son 50 yılın en büyük askeri sevkiyatı için emir verdiğini ve cephe hattındaki hareketliliğin Soğuk Savaş'ın en gerilimli dönemlerini hatırlattığını söylüyor.

Rus askeri analist Pavel Felgenhauer, kendisine yöneltilen 'Rusya savaşın eşiğinde mi?' sorusunu 'Neredeyse' kelimesiyle yanıtlayıp devam etti: "Tüm ordu topyekun seferberlik halinde, Pasifik'ten Baltık Denizi'ne kadar. Bütün birlikler. Bu 1973 veya 1962'den bu yana olmadı."

Gerginliğin adını koydu

Rus medyasındaki dikkat çeken haberlerde Moskova'nın en çok korktuğu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin arttığını gösteriyor: 'Ukrayna NATO'nun yeni üyesi olabilir!' Romanya medyasından Contributors için yazan siyaset bilimci Valentin Naumescu, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen gerginliğin adını koyuyor:



"Biden yönetiminin Rusya'yla yürütülen güç savaşının bu aşamasında uygulayabileceği ve Doğu Avrupa'daki koşulların yanı sıra Moskova'nın Avrupa'daki nüfuzunu kökten değiştirecek hızlı, acımasız ve stratejik açıdan ustaca bir hamle varsa o da budur: NATO zirvesi sırasında Ukrayna'yı Kuzey Atlantik İttifakı'na katılmaya davet etmek...

Rusya ile Batı arasındaki bu müzmin oyunda yapılacak böylesi bir hamle, Putin'in 2008'den bu yana inşa ettiği 'stratejik yapıyı', yani Rusya'nın Batı'nın 'saldırganlığı' karşısında güvenlik garantisi olarak gördüğünü ilan ettiği talihsiz 'tampon bölgeyi' bozabilir."



Rus nüfus ve Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbas bölgesinde (Donetsk ve Lugansk) tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar 2014'ten bu yana aralıklı olarak devam ediyor.

Son haftalarda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar yoğunlaşırken, Moskova’nın sınırın diğer tarafındaki askeri varlığını artırması iki ülke arasında sıcak çatışmaya yönelik endişeleri doruk noktasına çıkardı.



Donbas krizinin çözümüne ilişkin müzakereleri Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu yürütüyor. Taraflar arasındaki en son kapsamlı ateşkes, Temmuz 2020'de sağlanmıştı.

Ukrayna Parlamentosu, yedi yıl önce Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki gelişmeler sonrası Rusya'yı 'saldırgan' ülke olarak nitelendiren yasayı onaylamıştı. Vladimir Zelenskiy de, iki hafta önce Kırım'ın kurtarılmayı amaçlayan Askeri Güvenlik Stratejisi'ni onaylamıştı.