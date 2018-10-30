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Savaş çanları çalıyor! İran meydan okudu

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Yaptırımların ekonomik etkisi olacak ama politikalarımızı değiştiremeyecek. ABD bunu öğrenmeli. ABD yaptırım bağımlısı, yaptırımların bütün sorunları çözeceğine inanıyor ama çözmüyor." dedi.

30 Ekim 2018 Salı 06:31
Savaş çanları çalıyor! İran meydan okudu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendirdi. 

Yaptırımların psikolojik etkisi olduğuna inandığını belirten Zarif, bu etkiyi daha önce hissetmeye başladıklarını ancak 4 Kasım'da devreye girecek ABD yaptırımlarının çok büyük etkisi olmayacağını düşündüğünü söyledi.

 

Zarif, "Yaptırımların ekonomik etkisi olacak ama politikalarımızı değiştiremeyecek. ABD bunu öğrenmeli. ABD yaptırım bağımlısı, yaptırımların bütün sorunları çözeceğini düşünüyor ama çözmüyor." diye konuştu.

Yaptırımların halka zarar verdiğine dikkati çeken Zarif, hükümet olarak yaptırımların halk üzerindeki etkisini en aza indirgeme yükümlüğünü taşıdıklarını ifade etti.

Zarif, İran'ın çıkarlarına hizmet ettiği sürece nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğinin de altını çizerek, "Başkan Trump'ı bunun mümkün olan en iyi anlaşma olduğuna temin ediyorum. Daha iyisi mümkün değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, İran'ın nükleer anlaşmayı tekrar müzakere etmeyeceğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 06:31
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