Savaş alevlendi: Kiev'e büyük çaplı saldırı!

Kiev sabaha karşı yoğun Rus saldırısıyla sarsıldı; hava savunma sistemleri devreye girerken çok sayıda bölgede yaralılar ve yangınlar bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, sabahın erken saatlerinde Rusya'nın gerçekleştirdiği büyük çaplı bir saldırıyla hedef alındı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada "başkent genelinde geniş kapsamlı bir saldırı" yaşandığını, hava savunma sistemlerinin birçok bölgede aktif şekilde çalıştığını duyurdu.

Kliçko, özellikle Dniprovski bölgesinde iki kişinin yaralandığını, Solomiyanski'de ise beş katlı bir binanın çatısında yangın çıktığını aktardı. Diğer yandan Desnyanski ve Şevçenkivski bölgelerinden de acil tıbbi yardım çağrıları geldiği belirtildi. Podilski'de bir başka konutta da yangın meydana geldi.

Kiev Askerî İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, kent genelinde en az 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFP muhabirleri, şehir merkezinde güçlü patlamaların duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin hem dronlara hem de füzelere karşı aktif olarak devreye girdiğini bildirdi.

Rusya'dan karşı iddia: "Ukrayna, Novorossiysk'e SİHA saldırısı düzenledi"

Rus yetkililer ise aynı saatlerde Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk limanına yönelik SİHA saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Açıklamalara göre saldırı, bir gemide ve bazı konutlarda hasara yol açarken limandaki bir petrol deposunda yangın çıktı; üç mürettebat yaralandı.

Yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtilirken, liman çevresindeki bazı binaların da zarar gördüğü ifade edildi.

Zelenskiy'den cephe ziyareti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırılar yaşanırken Zaporijya bölgesindeki birliklerini ziyaret ettiğini açıkladı. Zelenskiy, Orikhiv hattında savunmanın güçlendirilmesi için gerekli adımları askerlerle değerlendirdiklerini belirtti.

Bu ziyaret, Ukrayna enerji sektöründe yaşanan yolsuzluk skandalının ardından iki bakanın istifası ve Zelenskiy'nin yakın çevresinden bir isme yönelik yaptırım kararının gündemde olduğu bir döneme denk geliyor.

Rus ordusu son günlerde Zaporijya cephesinde ilerleme kaydettiğini iddia ederken, doğu cephesinde ise çatışmalar ağırlıklı olarak Pokrovsk çevresinde yoğunlaşıyor. Rus birliklerinin son haftalarda bölgeye sızması, Ukrayna savunmasını zorluyor.

