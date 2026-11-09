SAU bilimin gücünü COP31’e taşıyor

Araştırma Üniversitesi statüsüyle uluslararası sıralamalarda tarihinin en başarılı dönemlerini yaşayan Sakarya Üniversitesi, iklim krizine karşı küresel mücadelenin en üst düzey buluşması COP31’de 45 çalışmayla yer alıyor. SAU laboratuvarda, sahada ve kampüste ürettiği bilgiyi iklim diplomasisinin kalbi Antalya’da dünyanın gündemine taşıyacak.

Türkiye, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sakarya Üniversitesi (SAU), 13-14 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 Yeşil Bölge programında 8 stant projesi, 34 ortak dijital ekran sunumu ve 3 panel olmak üzere toplam 45 çalışma ile yer alacak. Akademisyenler ve öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan ve YÖK tarafından programa kabul edilen çalışmalar; iklim değişikliğine uyum, temiz enerji, döngüsel ekonomi, sıfır atık, biyolojik çeşitlilik ve toplumsal katkı alanlarında üniversitenin bilimsel birikimini katılımcılarla buluşturacak.

Tescilli birikim, küresel sahne

SAU’nün zirvedeki güçlü varlığı, uluslararası arenada tescillenmiş bir bilimsel birikimin yansıması olurken, Araştırma Üniversitesi kimliğini güçlendiren Sakarya Üniversitesi, son yıllarda araştırma ve proje çalışmalarıyla öne çıkıyor. Times Higher Education (THE) 2026 Sürdürülebilirlik Etki Derecelendirmesinde 401-600 bandından 101-200 bandına yükselen SAU, Erişilebilir ve Temiz Enerji alanında dünya 10’uncusu, İklim Eyleminde dünya 20’ncisi olurken Sudaki Yaşamda 46’ncı, Sorumlu Üretim ve Tüketimde 58’inci, Temiz Su ve Sanitasyonda 60’ıncı, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklarda ise 88’inci sırada yer aldı. 7 sürdürülebilir kalkınma amacı başlığında Türkiye’de ilk üç içerisinde yer alarak öncü konumunu pekiştiren SAU, çalışmalarıyla COP31’e katkı sunacak.

Mühendislikten iklime dirençli altyapıya

Nitelikli eğitim anlayışı, güçlü araştırma altyapısı, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle Türkiye’nin geleceğine yön veren mezunlar yetiştiren SAU’de mühendislik, bilişim ve mimarlık alanlarında hazırlanan çalışmalar dikkat çekiyor. Bu alandaki çalışmalar, COP31’de enerji verimliliği, akıllı enerji yönetimi, düşük karbonlu üretim ve iklime dirençli altyapı konularına katkı sunacak. Kampüs enerji otomasyonu, güneş enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesi, enerji talebinin yönetimi ve dijital karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik projelerin yanı sıra tarımsal üretimde ısı pompalarının kullanımı, tarımsal ve endüstriyel atıklardan yalıtım malzemesi geliştirilmesi ve beton atıklarının kent altyapılarında yeniden değerlendirilmesi ele alınıyor.

Topraktan atmosfere çevresel çözümler

Yeşil kampüsü, sosyal-kültürel imkânları ve spor dostu yaşam alanlarıyla SAU, çevre ve doğa bilimleri alanındaki projelerle de adından söz ettiriyor. Su kaynaklarının korunması, kirlenmiş toprakların iyileştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin izlenmesi ve iklim risklerinin belirlenmesini kapsayan proje ve sunumlar zirvede gündeme gelecek. Biyokömür ve kompost temelli toprak iyileştirme, su ve kıyı ekosistemlerinin vatandaş bilimiyle izlenmesi, atmosferden su hasadı ve sudaki petrolün ayrıştırılmasına yönelik çalışmalar sunulacak. Yapay zekâ destekli orman yangını tahmini, kentsel ısı adası ve iklim risk haritalaması, alg fotobiyoreaktörlerinin modellenmesi ve insan-yaban hayatı etkileşimlerinin araştırılmasıyla çevresel sorunlara farklı ölçeklerde çözüm yaklaşımları paylaşılacak.

İklim eyleminin hukuki ve toplumsal boyutu

Sosyal bilimler, hukuk ve iletişim alanlarında ise iklim eyleminin toplumsal ve hukuki boyutları öne çıkıyor. Elektrikli araç şarj istasyonlarının hukuki altyapısı, yeşil denizcilik, tüketicilerin yeşil aklama farkındalığı ve kırılgan topluluklara yönelik erken uyarı mesajları bu kapsamda ele alınıyor. Tarımda yaşam döngüsü yaklaşımının bilim iletişimiyle buluşturulması ve Türk dünyasında yeşil sanayileşme ile bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da programda yer alıyor. SAU güçlendirdiği üniversite-sanayi ve şehir iş birliğiyle toplumsal katkı sağlayan, geleceğe yön veren çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Gençler iklim eyleminin öznesi

Öğrenci topluluklarının projeleri; döngüsel kampüs ve sıfır atık uygulamalarından iklim verilerine erişimi kolaylaştıran dijital asistanlara, karbon ayak izi izleme sistemlerinden oyunlaştırılmış sürdürülebilirlik eğitimine kadar geniş bir alanı kapsıyor. İklim destek ağları, konum tabanlı iklim eylemi platformları, dijital doğa günlükleri ve yapay zekânın su tüketimine ilişkin münazara gibi çalışmalarla gençlerin teknoloji geliştirme, çevresel farkındalık ve toplumsal katılım süreçlerine katkı sunması hedefleniyor.

Üç panel, üç farklı perspektif

Öğr. Gör. Abdullah Şenaslan’ın “Gençlik ve Gönüllülük İyiden İyiye Belgesel Programı” başlıklı panelinde, gençlerin gönüllülük yoluyla iklim eylemine katılımı ele alınacak. Doç. Dr. Ümmügülsüm Zor’un “GreenSTEM: Yeşil Döngüsel Ekonomi İçin STEM Girişimciliği” başlıklı panelinde, yeşil dönüşüm için gerekli becerilerin yükseköğretime kazandırılması, döngüsel ekonomi odaklı girişimcilik ve üniversite-sanayi iş birliği üzerinde durulacak. Prof. Dr. Beyza Ustaoğlu’nun “Bilimden Uygulamaya: İklim Değişikliğine Uyum İçin Sektörler Arası Çözümler” başlıklı panelinde ise insan yaşamı, halk sağlığı ve tarımsal üretim ortak bir iklim uyumu çerçevesinde ele alınacak.

“Ülkemiz küresel ölçekte sorumluluk üstlendi”

Küresel iklim diplomasisinin kalbinin Türkiye’de atacağı COP31’e 45 projeyle katkı sunmaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, “İklim değişikliğiyle mücadelede tarihi bir eşiğe girdiğimiz bu dönemde Türkiye, küresel ölçekte önemli bir sorumluluk daha üstlenmiştir. Ülkemizin çevre vizyonunun ve iklim diplomasisindeki yükselen liderliğinin uluslararası arenada karşılık bulduğuna tanıklık ediyoruz. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek adına Türkiye’nin bu zirveye ev sahipliği yapmasını son derece kıymetli buluyoruz” dedi.

“Bilimsel katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz”

Sakarya Üniversitesi olarak ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sunan, şehrimize değer katan ve insanlığın ortak sorunlarına bilimsel çözümler üreten güçlü bir üniversite olma hedefi için çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Al, “Geleceğin bizlere yüklediği sorumluluğun farkındayız ve çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz. COP31’in ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyor; daha adil, eşitlikçi ve yaşanabilir bir dünya için bilimsel üretimimizi ve katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.