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Satrançta Vahap Şanal'dan Avrupa üçüncülüğü

- Milli sporcu, Avrupa Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:10
Satrançta Vahap Şanal'dan Avrupa üçüncülüğü


ÜSKÜP (AA) - Milli sporcu Vahap Şanal, 31. Avrupa Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 5-9 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve 37 ülkeden 400'ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'yi Vahap Şanal, Bahadır Özen, Cem Kaan Gökerkan, Ergin Şahin ve Necaatin Şentürk temsil etti.

Büyükusta (GM) Vahap Şanal, şampiyonada üçüncü sırayı elde ederek bronz madalya kazandı.

Organizasyonda Rusya'dan Valerij Popov birinciliğe ulaşırken, aynı ülkeden Andrey Esipenko ikinci sırada yer aldı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:10
  1. Avrupa Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası
  2. Satranç
  3. türkiye
  4. Vahap Şanal

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