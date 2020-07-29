Satrançta ulusal hakemlik semineri ve sınavı, 7 Ağustos'ta başlıyor

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 2020 yılı Ulusal Hakemlik Semineri ve Sınavı'nın 7-9 Ağustos tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, seminer ve sınavın, TSF Kovid-19 Çalışma Prensipleri Komisyonu'nun almış olduğu karar ve hazırladığı rehber doğrultusunda, Ankara'da Çankaya Evi, Antalya'da Nazım Hikmet Kongre Merkezi ve Balıkesir'de Yarış Ortaokulu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Seminer ve sınavlara, 1 Haziran'da yayımlanan güncel norm tablosuna göre 3 ve daha fazla ulusal normu bulunan il hakemlerinin katılabileceği belirtildi.