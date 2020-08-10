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Spor

Satrançta ulusal hakemlik kursları düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:58:18 -
Satrançta ulusal hakemlik kursları düzenlendi

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), ulusal hakemlik kurslarının 7-9 Ağustos tarihlerinde düzenlendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, kursların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde girilen normalleşme dönemi ile birlikte Ankara, Antalya ve Balıkesir'de ilk defa yüz yüze gerçekleştirildiği ifade edildi.

Uluslararası Satranç Federasyonunu'nun kuralları, eşlendirme, eşitlik bozma, formasyon konularının ele alındığı kurslara, 24 ilden 41 ulusal hakem adayının katıldığı belirtildi.

Kursların, TSF Kovid-19 Çalışma Prensipleri Komisyonu'nun almış olduğu karar ve hazırladığı rehber doğrultusunda sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirildiği aktarıldı.


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