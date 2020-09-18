  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Satrancın iki ustası Ayazma'da buluşuyor
Spor

Satrancın iki ustası Ayazma'da buluşuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:01:04 -
Satrancın iki ustası Ayazma'da buluşuyor

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Şampiyonu Kıvanç Haznedaroğlu ile 2012 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonu Kübra Öztürk Örenli, 19-20 Eylül tarihlerinde, "Ayazma Ustalar Buluşması" etkinliğinde bir araya geliyor.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi Satranç Spor Kulübü Derneğinin, satranç farkındalığının artırılması ve yaygınlaştırması amacıyla organize edeceği etkinlikte usta sporcular, satrançseverlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere uygun şekilde düzenlenecek söyleşide buluşacak.

İki ustanın simultane gösteri maçı yapacağı etkinlikte, ilçenin kültürel varlığı ve turistik değerlerine dikkat çekilmesi ve Kaz Dağları Ayazma Milli Parkı’nın tanıtılması da amaçlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'

Uzman çocuk hekimi olduğunu söyleyen bir doktorun, acilde hasta yakınının kendisi ve sağlık çalışanlarına hakareti sonrası sosyal medyada pa..
Avrupa'yı ‘Osmanlı’ korkusu sardı: Eski imparatorluklar yeniden kuruluyor
Dünya

Avrupa'yı ‘Osmanlı’ korkusu sardı: Eski imparatorluklar yeniden kuruluyor

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı duruşu Avrupa’nın dengesini bozdu. Akdeniz’deki gerilimle ilgili konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ..
Bakan resmen duyurdu! LPG'li araçlar için flaş karar
Gündem

Bakan resmen duyurdu! LPG'li araçlar için flaş karar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'lerin ilan edileceğini belirterek "Otoparklar 'L..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı