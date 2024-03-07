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Dünya Satranç şampiyonu terör listesine alındı!
Dünya

Satranç şampiyonu terör listesine alındı!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 10:12:00 -
Satranç şampiyonu terör listesine alındı!

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisinin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine Kasparov’un ismi eklendi.

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisinin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine Kasparov’un ismi eklendi.

Babası Yahudi, annesi Ermeni olan Rus vatandaşı Kasparov, 1985-2000 yıllarında satrançta dünya şampiyonu oldu. 2005 yılında satranç kariyerine son veren Kasparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karşısında yer alan siyasi muhalif hareketlerin içerisinde bulundu. Bir süre sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Kasparov, 2014’te Hırvatistan vatandaşlığı aldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Devlet Başkanı Putin’i eleştiren Kasparov, "Ukrayna’nın Rusya’ya karşı askeri olarak desteklenmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi" çağrısında bulunmuştu. Kasparov, 20 Mayıs 2022’de Rusya’da "yabancı ajan" listesine alınmıştı.

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