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Spor

Satranç il ve ilçe temsilcileri çevrim içi toplantı düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:24:32 -
Satranç il ve ilçe temsilcileri çevrim içi toplantı düzenledi

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), il ve ilçe temsilcileri çevrim içi toplantı düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde girilen normalleşme çalışmaları kapsamında, salgın sürecinin etkilerini azaltabilmek ve satrancı geliştirmek amacıyla il ve ilçe temsilcilerinin video konferans yöntemiyle toplantı düzenlediği ifade edildi.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu ve asbaşkan Halil Hilmi Darı'nın katıldığı toplantıda, düzenlenecek etkinliklerin ele alındığı belirtildi.



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