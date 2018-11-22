Satışlara tapu dopingi

Emlak piyasasındaki durgunluğa rağmen yaşanan artışta, düşürülen tapu harçları ile KDV oranlarıyla, Şehircilik Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyası kampanyanın etkisi oldu.

İstanbul yine lider

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Konut Satış İstatistikleri raporuna göre ekim ayında İstanbul 27 bin 156 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 bin 430 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 7 bin 419 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu il ise 15 ile Hakkari oldu.

Tüketici bankalardan uzaklaştı

Ülke genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 oranında azalış göstererek 8 bin 065 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,5 olarak gerçekleşti.

74 bin 815 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 artarak 74 bin 815 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 51,1 oldu. Ülke genelinde ikinci el konut satışı ise 71 bin 721 oldu.

Ruslar alıma döndü

Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 1 439 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 557 konut ile İran, 378 konut ile Kuveyt, 341 konut ile Almanya ve 336 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

Sektörü umutlandırdı

-Ekim ayında genel konut satış rakamlarının yüzde 19 oranında artması, sektör temsilcilerini umutlandırdı. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Melih Tavukçuoğlu, TL’nin yeniden değer kazanma sürecine girmesi, enflasyonla mücadele kapsamında hükümetin başlatmış olduğu kampanyalar, firmaların kendi nezdinde sunduğu seçenekler ve KDV indirimlerinin etkisini gösterdiğini dile getirdi. Tavukçuoğlu, son veriler ışığında 2018 yılının 2017 sonundaki 1 milyon 400 bin satış sınırına gelebileceği tahmininde bulundu.

2 milyon kişi istihdam ediliyor

-Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: “Ekim’de ipotekli konut satışları yaklaşık yüzde 80 azalmışken böyle bir rakama ulaşılması hem konuta talebin gerçek olduğunu hem de şirketlerin kendi fedakâr finansman modelleri ile satış yaptığını ortaya koyuyor. Sektörün fedakârlığına vurgu yapmak isterim, sebebi bu sektörde 2 milyon kişinin istihdam ediliyor olması. Sebebi sektörümüzün 200’ün üzerinde başta sanayi kuruluşları olmak üzere sektörü besliyor olması. Bu devirde bir m2 bile inşaat yapmak hem bizim açımızdan da çok büyük iş hem de her yönüyle memleketimizin ekonomisine çok büyük katkı.”

Mevcut durum geçici

-Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır: “Konut satış verilerinin beklenenin altında gelmesinin, yaz mevsimi ve finansal hareketlilikten kaynaklandığını düşünüyoruz. Ancak bunu söylerken mevcut durumun geçici olduğunu da belirtmek gerekir. Tatil dönemi zaten konut alımının ertelenmesi için yeterli bir sebep, ancak alıcının kredi faizlerinin düşmesini beklediğini de unutmamak gerekir. Dolar çıkabileceği en yüksek noktayı gördü. Bu seviyede dövizini bozdurup eve yatıran bir kesim de var. Önümüzdeki dönemde sektör beklenen hareketliliğine kavuşacaktır. Diğer yandan yabancılara yapılan konut satışlarındaki artış oranının yüzde 151,1 artarak 5 bin 615’e ulaştığını görüyoruz. Bu bir rekor, ülkemiz adına sevindirici bir durum.”

“Tüm zamanların aylık rekoru kırıldı”

Konutder-Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas: Türkiye genelinde Ekim ayında 146 bin 536 adet konut satışı gerçekleşti. 2017 yılının Ekim ayına göre yüzde 19, bir önceki ay olan Eylül ayına göre konut satışlarında yüzde 15 artış yaşandı. 2018 yılının Ekim ayı Türkiye ekonomi tarihinde en çok konut satılan ay olmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığının KDV ve tapu harcı indirimi desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve KONUTDER’in de desteklediği, 31 Ekim’e kadar süren “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyası, konut piyasasına çok ciddi ivme kazandırarak konut satışlarını harekete geçirdi.