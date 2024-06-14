EURO 2024 tarihin en fazla bilet satılan turnuvası oldu! Satışa sunuldu: 50 milyon...Talep artıyor!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), tarihinin en fazla bilet başvurusu yapılan turnuvası oldu. UEFA, organizasyona 50 milyondan fazla talep geldiğini açıkladı.

2,7 MİLYON BİLET SATIŞTA

UEFA'dan yapılan açıklamada, bu yoğun talep üzerine 2,7 milyon biletin yaklaşık 2,3 milyonluk kısmının genel satışa ve takım taraftarlarına sunulduğu belirtildi. Şu ana kadar genel satışa 1 milyon 266 bin 4, katılımcı ülkelerin taraftarlarına ise 1 milyon 27 bin 143 adet bilet tahsis edildi.

EKSTRA BİLETLER SATIŞA ÇIKARILDI

Yoğun talep üzerine başlangıçta planlanan sayıdan 93 bin 147 adet daha fazla biletin satışa çıkarıldığı ifade edildi.

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EN ÇOK BİLET ALAN TARAFTARLAR

Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Avusturya, İsviçre ve Hollanda'daki futbolseverlerin en fazla bilet alan taraftarlar olduğu kaydedildi.

YOĞUN TALEP GÖREN MAÇLAR

Berlin'deki final, Münih'teki açılış ve Münih ile Dortmund'daki yarı finallerin en yoğun talep gören karşılaşmalar olduğu bildirildi.