Satışa hazır paketler halinde kokain ile yakalandı Samsun’da bir kişinin evine baskın düzenleyen narkotik polisi satışa hazır paketler halinde kokain maddesi ve hassas terazi ele geçirdi.

Samsun’da bir kişinin evine baskın düzenleyen narkotik polisi satışa hazır paketler halinde kokain maddesi ve hassas terazi ele geçirdi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde sattığı bilgisi elde edilen Şahin I.’nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır 28 paket halinde 16,59 gram kokain madde ise 1 adet hassas cep terazisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Şahin I. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.