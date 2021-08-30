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Yerel Satışa çıkardığı evine astığı yazıyla görenleri şaşırttı!
Yerel

Satışa çıkardığı evine astığı yazıyla görenleri şaşırttı!

Sakarya'da yaşayan ve akrabalarıyla miras paylaşımı yüzünden tartışan 67 yaşındaki Mehmet Kurt mal ve mülkünü satarak 50 yıldır ikamet ettiği ilçeyi terk etme kararı aldı. Kurt evinin üzerine 'Bu duruma düşürenler utansın' yazısı astı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 15:31:00 -
Satışa çıkardığı evine astığı yazıyla görenleri şaşırttı!

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Kurt, eşi Zekiye Kurt’un akrabaları ile mirasın paylaşımı esnasında sorun yaşadı. 67 yaşındaki Mehmet Kurt, yaşadığı sorun sebebi ile mal ve mülkünü satarak 50 yıldır ikamet ettiği mahalleyi terk etme kararı aldı. Evi ile çiftçilik yaparken kullandığı tarım aletlerini satılığa çıkartan Kurt, evinin üzerine yazdığı ‘Bu duruma düşürenler utansın’ yazı ile de yaşadığı olaya tepkisini gösterdi.

Bu duruma düşürenler utansın

Yaşanan olay ile alakalı konuşan Mehmet Kurt, “Mal paylaşımı konusunda akrabalarımız ile birtakım olumsuz olaylar yaşadığımdan dolayı mal ve mülkümü satmaya karar verdim. Ve birtakım iftiralara uğradık, mal meraklısı olmamamıza rağmen, iftiralara mağdur kaldık. Bu da benim psikolojimi bozdu ve daha olumsuz olaylar yaşamamak için mal ve mülkümü satma kararı aldım. En azından bir arazimde konteynırım var orada yaşayıp, hayatımı devam ettirmeyi, en iyisinin de bu olacağını düşündüm. Mal ve mülkümü satarak yaşadığım bu yeri terk edeceğim, beni bu duruma düşürenler utansın. 50 senedir burada yaşıyorum” dedi.

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