‘Satış’ iddialarına yalanlama

Türkiye Varlık Fonu, fonun satılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Türkiye Varlık Fonu’ndan yapılan açıklamada, ilgili tebliğ uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ipotek finansman kuruluşlarına ilave olarak Türkiye Varlık Fonu tarafından para ve sermaye piyasası araçları ihraç edilmesi durumunda, SPK’ya tabi yatırım fonlarının bu araçlara yapacağı yatırımlarda ilgili fıkrada belirtilen sınırlamalardan muaf tutulacağının ifade edildiği belirtildi. Açıklamada, “Tamamen teknik bir düzenleme getiren ilgili tebliğden Türkiye Varlık Fonu’nun satılması gibi bir anlam çıkarmak mümkün değildir” denildi.