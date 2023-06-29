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Gündem Satılmayan kurbanlıklar ne olacak? Bakan duyurdu!
Gündem

Satılmayan kurbanlıklar ne olacak? Bakan duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-06-29 13:39:00 -
Satılmayan kurbanlıklar ne olacak? Bakan duyurdu!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, “Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satın alınmaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak” dedi.

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