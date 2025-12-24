Satılık trollerin 'Hakan Fidan'ı Suriye'de konuşturmadılar' yalanı patladı! Bakın gerçek ne imiş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyareti üzerinden kirli bir algı operasyonuna girişen malum çevrelerin balonu çabuk söndü. Teknik bir aksaklığı "diplomatik nezaketsizlik" gibi pazarlamaya kalkan fondaş medya ve sosyal medya tetikçileri, gerçekler ortaya çıkınca yine rezil oldu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye temasları üzerinden Türkiye’nin diplomatik ağırlığını hedef alan kirli dezenformasyonun ardındaki gerçekler ortaya çıktı. Teknik bir aksaklığı "söz kesme" diyerek pazarlayan ve fitne ateşi yakmaya çalışan odaklar, diplomatik kaynakların açıklamasıyla bir kez daha hüsrana uğradı.

Diplomasi Trafiğini Gölgeleme Çabası

Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar arayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği kritik Şam ziyareti, bazı çevreleri rahatsız etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşının ortak basın toplantısı sırasında yaşanan tamamen teknik bir hadiseyi, sosyal medya üzerinden "diplomatik kriz" gibi sunan çevrelerin, Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu yıpratmayı amaçladığı bir kez daha tescillendi.

Çeviri Kesildi, Manipülasyon Başladı

Basın toplantısının son bölümünde, Bakan Fidan Gazze’deki insanlık dramına dikkat çeken soruyu cevaplarken, çevirmenin sesi teknik bir arıza sebebiyle salona ulaşmadı. Sesin kesilmesi üzerine toplantı moderatörü, konuşmanın tamamlandığı yanılgısına düşerek toplantıyı sonlandırdı.

Diplomatik kaynaklar, yaşanan bu durumun ardından Suriye tarafının hemen harekete geçerek Türk heyetinden özür dilediğini ve olayın tamamen teknik bir iletişim kopukluğundan ibaret olduğunu vurguladı.

Milli Duruştan Uzak Tavırlar

Mesele bir teknik hatadan ibaretken, bu durumu fırsat bilip "Türkiye’nin sözü kesildi" yaygarası koparanlar, diplomasi tarihinin en sığ manipülasyonlarından birine imza attı. Ankara'nın bölgedeki stratejik hamlelerini hazmedemeyen bu kesimlerin, gerçekler yerine dedikodular üzerinden algı operasyonu yürütmesi kamuoyunda sert tepkiyle karşılandı.