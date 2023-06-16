"Satılık kalemler" rezilliği büyüyor! "Kılıçdaroğlu ile o gazeteciler arasındaki kavganın tek güzel yanı bu" deyip duyurdu

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, seçimlerin ardından zaman geçirmeden harekete geçerek Ekrem İmamoğlu'nu arkalayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise istifaya zorlayan bir tutum takınan gazetecilerin ne yapmaya çalıştığını köşesine taşıdı. “Kemal Kılıçdaroğlu'nun, istifasını isteyen gazetecileri bir çırpıda ‘satılık kalemler’ diye suçlaması şüphesiz kabul edilemez. Fakat kendi çapında o da haklı. Bu kavganın tek güzel yanı, iki tarafın da ilk kavgalarında birbirlerine yaptıkları hakaret ve getirdikleri suçlamalarla gerçek karakterlerini gözler önüne sermeleri. Kim kimdir, millet daha iyi görüyor, şimdi” ifadelerini kullanan Tayiz, yazısında şunları kaydetti:

“Kemal Kılıçdaroğlu'nun, istifasını isteyen gazetecileri "satılık kalemler" diye suçlaması CHP medyasını karıştırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu en sert eleştirenlerin başında Sözcü TV'den Fatih Portakal geliyor. Eleştiri de demeyelim artık, Portakal'ın sözleri hakarete varan nitelikte, hatta tehdit kokuyor.

Önce Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Portakal, sonuç alamayınca dozu artırarak "benim gözümde Kılıçdaroğlu basiretsiz ve korkak bir liderdir" demeye başladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözcü TV'de araya aldıkları röportajda da Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda aday olmaması için hayli sıkıştırdılar.

12 seçim yenilgisine rağmen koltuğunu korumayı başaran Kılıçdaroğlu'nu da hafife almamak gerekiyor. Maaşa bağladığı adamlara pabuç bırakacak hali yok. "Satılık kalemler" derken, herhalde bunu kastediyordu.

Sözcü TV'nin üzerine düşen Ekrem İmamoğlu'nun gölgesini fark eden Kılıçdaroğlu, "Ben tek başıma değildim, İmamoğlu ve Yavaş'la birlikte diğer partiler de vardı. Seçime beraber girdik" diyerek topu çizgiden çıkarmayı başardı.

Yılmaz Özdil'in "guguk kuşu" diye aşağıladığı Kılıçdaroğlu'nu "2009'daki İpek Yolu raporunu çalışıyorum" sözleriyle tehdit etmesi de önemliydi. Özdil'in bahsettiği rapor, Deniz Baykal'ın tasfiye edilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçirmeyi planlayan "Silk Road Enstitüsü"nün 2008 tarihli siyasi operasyon içeren raporuydu. Bu raporun CHP medyasının aklına Baykal tasfiye edildikten 13 yıl sonra gelmesi kara komedi örneği.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan gazeteciler arasında yok yok. Soner Yalçın'dan, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a kadar birçok isim, seçimlerin ardından zaman geçirmeden harekete geçerek Ekrem İmamoğlu'nu arkalayan, Kılıçdaroğlu'nu ise istifaya zorlayan bir tutum aldı.

TELE1'den Merdan Yanardağ ise dün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Özdil, Portakal ve diğer gazetecilere cevap verdi: "CHP Genel Başkanı'na 'siz dış proje misiniz' diye sormak 'deneyimli' gazeteciliğe sığmaz. Terbiye sınırları içinde kalmak gerek. Gazetecilik değil, terbiyesizlik yapıyorsunuz."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, istifasını isteyen gazetecileri bir çırpıda "satılık kalemler" diye suçlaması şüphesiz kabul edilemez. Fakat kendi çapında o da haklı. Düne kadar "Gandi Kemal" diye yere göğe sığdıramadıkları adamı, ertesi gün "Basiretsiz, korkak, hesapçı" vs... sözlerle aşağılamaları, hakaret bombardımanına tabi tutmaları pek de tutarlı değil. Bu kavganın "doğru", "haklı" olan bir tarafı da yok. Bu kavganın tek güzel yanı, iki tarafın da ilk kavgalarında birbirlerine yaptıkları hakaret ve getirdikleri suçlamalarla gerçek karakterlerini gözler önüne sermeleri. Kim kimdir, millet daha iyi görüyor, şimdi.”