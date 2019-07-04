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Satılık daire en çok İstanbul'da arandı

Konut sahibi olmak isteyenlerin İstanbul ilçeleri arasında satılık daire için tercih ettiği ilk 3 ilçe Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar olarak sıralandı

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:33
Satılık daire en çok İstanbul'da arandı

İSTANBUL (AA) - Zingat.com ziyaretçilerinin 2019 yılında ilk yarısında en çok satılık daire araması yaptığı 5 şehir sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Samsun oldu.

Zingat.com açıklamasına göre, gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, 2019 yılının ilk 6 ayında en çok satılık daire aranan ilk 5 şehri açıkladı. Zingat.com ziyaretçilerinin 2019 yılında ilk yarısında en çok satılık daire araması yaptığı 5 şehir sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Samsun oldu.

Zingat.com verilerine göre 2019 yılının ocak ayından haziran ayı sonuna kadar ev alacaklar en çok İstanbul’da satılık daire araması yaptı. Platformun paylaştığı verilere göre, Türkiye’de en çok satılık daire aranan İstanbul’da ortalama 100 metrekarelik bir dairenin fiyat aralığı ise 300 bin TL ile 500 bin TL arasında değişiyor. İstanbul’da şehir genelinde konut metrekare fiyatı ise 3 bin 997 TL.

En çok satılık daire talebi olan diğer şehirlerdeki ortalama 100 metrekarelik satılık dairelerin metrekare fiyatları ise Ankara’da bin 881 TL, Bursa’da 2 bin 80 TL, İzmir’de 3 bin 57 TL ve Samsun’da ise bin 625 TL değerine sahip.

Konut sahibi olmak isteyenlerin İstanbul ilçeleri arasında satılık daire için tercih ettiği ilk 3 ilçe Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar olarak sıralandı.

Bu yıl İstanbul’da en çok satılık daire araması yapılan ilk 3 bölgede ortalama konut metrekare fiyatları ise ilçeden ilçeye farklılık gösteriyor. Buna göre ilçeler bazında 100 metrekarelik daireler için ortalama konut metrekare fiyatları; Beylikdüzü’nde 2 bin 465 TL, Esenyurt’ta 2 bin 187 TL, Avcılar’da 2 bin 589 TL.



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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:33
  1. Zingat.com

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