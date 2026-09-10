Satıcıya bir daha ulaşamadı! Çiçek almak isterken 33 bin 400 lirasından oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Edirne’de internetten çiçek almak isteyen bir vatandaş, görüştüğü kişinin yönlendirmesiyle farklı zamanlarda toplam 33 bin 400 lira ödeme yaptı.
Edirne’de internet üzerinden verilen çiçek siparişi pahalıya patladı.
Edinilen bilgiye göre olay, 9 Eylül'de meydana geldi. İddiaya göre vatandaş, internet üzerinden çiçek siparişi vermek amacıyla F.M. isimli kişiyle iletişime geçti. Şüphelinin yönlendirmesiyle farklı zamanlarda ödeme yapan vatandaş, toplam 33 bin 400 lirayı hesaba yatırdı. Bir süre sonra sipariş ve satıcıya ulaşamayan vatandaş, şahıs veya şahıslardan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.
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