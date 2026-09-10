Okan Buruk'un icat ettiği yeni stoper Jakops sınıfta kaldı!

Jakops her ne kadar "hatalı" (bize göre) olmasa da penaltı yaptığı ve Lizbon'daki maçın koptuğu pozisyonun kahramanı oldu. Hem de defansif anlamda stoper pozisyonunda zor durumlara düştü. İkili Mücadele Fiyaskosu: Yerde 3’te 1 (3), havada 1’de 0 (%0) başarı. Toplamda 4 ikili mücadelenin sadece 1'ini kazandı. Bir stoper için % genel ikili mücadele başarısı kabul edilebilir bir seviye değil. Top Çalma: Başarılı top çalma denemesi 0. Fiziksel temas gerektiren ve pozisyon alma becerisi isteyen alanlarda stoper rolünün gerektirdiği sertliği gösteremedi.