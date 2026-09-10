Okan Buruk'un icat ettiği yeni stoper Jakops sınıfta kaldı!
Oynayamadığı futbolla taraftara saç-baş yolduran Jakops üstüne üstlük bir de penaltı yaptırarak mağlubiyetin baş mimarı oldu.
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Oynayamadığı futbolla taraftara saç-baş yolduran Jakops üstüne üstlük bir de penaltı yaptırarak mağlubiyetin baş mimarı oldu.
Okan Buruk, kaptanı Abdülkerim Bardakcı sakat olmamasına rağmen sol beki İsmail Jakops'u Sporting karşısına sol stoper olarak koydu… Senegalli, penaltı yaptırmakla kalmadı... Girdiği 4 ikili mücadeleden sadece 1'ini kazanarak 'çeyrek stoper' lakabının karşılığını verdi.
Fotospor'a göre; Sporting maçından bir gün önce sosyal medyada Abdülkerim Bardakcı'nın sakat olduğu, Sporting karşısında forma giyemeyeceği dedikoduları dolandı durdu...
Okan Buruk gece geç saatlerde TRT Spor'a verdiği demeçte kaptanının sakat olmadığını, oynayabilecek seviyede olduğunu açıkladı. Kendine göre Sporting'in kafasını karıştırmak istedi. Buruk, Bardakcı'nın sakat olmamasına rağmen sol stoperde İsmail Jakops ile başladı; ancak adeta intihar etti.
Jakops her ne kadar "hatalı" (bize göre) olmasa da penaltı yaptığı ve Lizbon'daki maçın koptuğu pozisyonun kahramanı oldu. Hem de defansif anlamda stoper pozisyonunda zor durumlara düştü. İkili Mücadele Fiyaskosu: Yerde 3’te 1 (3), havada 1’de 0 (%0) başarı. Toplamda 4 ikili mücadelenin sadece 1'ini kazandı. Bir stoper için % genel ikili mücadele başarısı kabul edilebilir bir seviye değil. Top Çalma: Başarılı top çalma denemesi 0. Fiziksel temas gerektiren ve pozisyon alma becerisi isteyen alanlarda stoper rolünün gerektirdiği sertliği gösteremedi.
Top Kaybı: Maç boyunca 18 top kaybı yaparak savunma arkasında ve derinde büyük riskler üretti. Baskı altındaki pozisyon bilgisi ve karar verme mekanizmasındaki aksaklık net şekilde ortaya çıktı. Pas Yüzdesi: Jakops'un 10 uzun toptan sadece 3'ünün isabetli olması (0), geriden oyun kurma becerisinin sınırlı kaldığını kanıtladı.
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