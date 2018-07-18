Sat arsayı ver konseri

MUHAMMED UZUN

Haftalarca hatta aylarca Türkiye’nin konuştuğu rezidans skandallarının odağında yer alan Ataşehir Belediyesi’nin ilçenin değerlerini bir bir satışa çıkardığı ortaya çıktı. Belediye bütçesini har vurup harman savuran, kemer sıkma politikasını görmezden gelen, gün geçtikçe borç batağına saplanan Ataşehir Belediyesi’nin ilçenin en gözde arazilerinden Küçükbakkalköy Mahallesi’ndeki dev arazi değerinin altında satışa sunuldu. CHP’li belediye, Ataşehir ilçesinde yer alan tamamı belediye hissesinden oluşan 13 bin 625 m2’lik alanı ihale yoluyla satışa çıkardı. Ortalama 70 apartmanın yapılacağı arazi için 50 milyon muhammen bedel belirlenirken, geçici teminat bedeli olarak 1.5 milyon lira istendi. Düzenlediği konser ve organizasyonlarla ‘Vur patlasın, çal oynasın’ belediyeciliği yapan CHP’li Ataşehir’in yaz boyunca yapılacak eğlenceler için harcayacağı trilyonlara kaynak aramaya başladığı ifade edildi.

YOLSUZLUK DURMADI, BORÇ BİTMEDİ

Akit, CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin borçlarını ödeyemediğini, son 6 yıldaki borcunun 1.5 milyar liraya yaklaştığını ortaya çıkarmıştı. Kamu arazisine yapılan lüks rezidansları eşe-dosta dağıtan, bir apartman parasıyla kendine makam odası yapan İlgezdi’nin yönettiği belediyenin bilançolarının sürekli artış gösterdiği 2014 yılında 170 milyon 951 bin, 2015’te ise 178 milyon 531 bin lira olduğu belirlenmişti. CHP’li belediye, rezidans krizinin patlak verdiği 2016’da 255 milyon 124 bin lira, 2017 yılını ise 298 milyon 207 bin lira borç ile kapatarak yönetim değişikliğinin artık kaçınılmaz olduğunu gözler önüne sermişti.