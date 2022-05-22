Sassuolo-Milan maçı ne zaman? Milan maçı CANLI İZLE
İtalya Serie A'da şampiyon bu akşam belli olacak. Ligde Inter'ın 2 puan önünde zirvede yer alan Milan bu akşam Sassuolo'ya konuk olacak. Peki, Sassuolo-Inter maçı ne zaman saat kaçta?
Serie A'da şampiyon takımın belli olması için geri sayım başladı. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Milan, Sassuolo'ya konuk olacak. Peki, maç hangi kanalda?
Sassuolo-Milan maçı ne zaman? Milan maçı CANLI İZLE
Sassuolo bu akşam TSİ 19.00'da Città del Tricolore'de Milan'ı konuk edecek. Mücadele S Spor, Bilyoner ve Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Sassuola-Milan muhtemel 11'leri:
Sassuola: Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Lopez, Frattesi, Berardi, Raspadori, Traore, Scamacca
Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez,Tonali, Kessie, Saelemaekers, Krunic, Leao, Giroud