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Spor Sassuolo-Milan maçı ne zaman? Milan maçı CANLI İZLE
Spor

Sassuolo-Milan maçı ne zaman? Milan maçı CANLI İZLE

İtalya Serie A'da şampiyon bu akşam belli olacak. Ligde Inter'ın 2 puan önünde zirvede yer alan Milan bu akşam Sassuolo'ya konuk olacak. Peki, Sassuolo-Inter maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 10:05:00 -
Sassuolo-Milan maçı ne zaman? Milan maçı CANLI İZLE

Serie A'da şampiyon takımın belli olması için geri sayım başladı. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Milan, Sassuolo'ya konuk olacak. Peki, maç hangi kanalda?

Sassuolo-Milan maçı ne zaman? Milan maçı CANLI İZLE

Sassuolo bu akşam TSİ 19.00'da Città del Tricolore'de Milan'ı konuk edecek. Mücadele S Spor, Bilyoner ve Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.

Sassuola-Milan muhtemel 11'leri:

Sassuola: Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Lopez, Frattesi, Berardi, Raspadori, Traore, Scamacca

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez,Tonali, Kessie, Saelemaekers, Krunic, Leao, Giroud

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