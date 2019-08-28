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Sason’da hibeli çilek üretimi sayesinde tersine göç başladı

Batman’ın Sason ilçesinde daha önce köylerini terk ederek geçimini sağlamak için büyük şehirlere taşınan vatandaşlar, devlet tarafından sağlanan çilek hibe desteği sayesinde köylerine geri dönüyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:37
Sason’da hibeli çilek üretimi sayesinde tersine göç başladı

Batman’ın Sason ilçesinde daha önce köylerini terk ederek geçimini sağlamak için büyük şehirlere taşınan vatandaşlar, devlet tarafından sağlanan çilek hibe desteği sayesinde köylerine geri dönüyor.


İlçede 2007 yılında tütün üretimine alternatif olarak GAP idaresi tarafından yüzde 100 hibeli 15 dekarlık alanda 5 çiftçi ile başlayan çilek üretimi, 2019’da bin 400 dekarlık alanda 350 çiftçi tarafından yapılıyor. İlçeye bağlı Yeniköy, Tire, Cevizli, Köprübaşı, Kelhasan, Sebane ve Dereköy köylerinde yaşayan bazı vatandaşlar tütünün kaldırılmasıyla başta İstanbul olmak üzere geçimlerini sağlamak amacıyla büyük şehirlere göç etmiş ve hatta bazı köyler tamamen boşaltılmıştı. 2007’de devlet tarafından yüzde 100’e varan hibeli destekler ve her geçen yıl artarak devam eden çilek bahçeleri kurulumu sayesinde köylüler tersine göç başlatarak köylerine geri dönmeye başladı.


Devletin verdiği çilek desteği sayesinde büyük şehirlere göç eden 13 ailenin köye geri döndüğünü belirten çilek üreticilerinden Mehmet Bayındır, devletin çiftçilere her türlü desteği sağladığını belirtti. Bayındır, “Sason ilçesinde devlet çiftçilere yüzde 75, yüzde 80 hibe desteği veriyor. Üretim yapmak isteyen çiftçiler ilçe tarım müdürlüğüne başvurarak isimlerini yazdırıyor. Destek alması uygun görülen ailelere devlet, hortum, tel örgüsü, demirini, çakısını, çilek fidesini veriyor. Şu anda daha önce büyük şehirlere göç eden gençlerimizin çoğu köylerine geri döndüler ve geçimlerini çilek üretiminden sağlıyorlar. Köyümüzde 12 aile çilek üretiminden geçimini sağlıyor. Çilek üret etimi ilçe geneline yayılmaya başladı. Geçimi iyidir. Kilosunu 7 liradan satıyoruz. Çileği yaş olarak tüketiyoruz, kasalara koyarak satabiliyoruz, aynı zamanda kurutabiliyoruz ve reçelini de yapabiliyoruz. Sason ilçesinde, Batman’da, Şanlıurfa, Gaziantep ve yurt içindeki bütün şehirlerde olmak üzere yurt dışına da ihraç ederek satabiliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:37
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