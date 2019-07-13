Sason’da doğa turizmini canlandırması beklenen ’Sevek Projesi’ tamamlandı Batman’ın Sason ilçesinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından kabul edilen Sevek Mesire alanı proje çalışmaları tamamlandı.

Batman’ın Sason ilçesinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından kabul edilen Sevek Mesire alanı proje çalışmaları tamamlandı.

Sason’da Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Dicle Kalkınma Ajansına teklif edilen ve ajans tarafından yapımı uygun görülen Sevek Doğa Turizmi Projesi ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sevek mesire alanı proje çalışmalarının bittiğini açıkladı. Sevek mesire alanının Sason’da doğa turizmini canlandıracağını belirten Kaymakam Özadalı, "İlçemizde proje aşaması tamamlanan Sevek mesire alanı, ilçemize turizm açısından önemli getirileri olacaktır. Bu alan çalışmaları tamamlandığında vatandaşlarımız bunaltıcı sıcak havalarda asırlık çınar ağaçları altında ve buz gibi Sevek suyu kenarında serinleyerek keyifli zaman geçirecekler" dedi.

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