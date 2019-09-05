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Sason Devlet Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor

Batman’ın Sason ilçesinde bir ay önce temel atma töreni yapılan 50 yatak kapasiteli yeni Sason Devlet Hastanesi ve 16 daireli lojmanın inşaatı kaymakamlığın takibi altında hızla ilerliyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:59
Sason Devlet Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor

Batman’ın Sason ilçesinde bir ay önce temel atma töreni yapılan 50 yatak kapasiteli yeni Sason Devlet Hastanesi ve 16 daireli lojmanın inşaatı kaymakamlığın takibi altında hızla ilerliyor.


34 milyon TL’ye mal olacak yeni devlet hastanesi inşaatının bir an önce tamamlanması ve hizmet vermeye başlaması için Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı tarafından yoğun çaba sarf ediliyor. Her fırsatta hastane çalışmaları hakkında yetkili firmadan bilgi talebinde bulunan Kaymakam Abdullah Özadlı, hastanenin projeye uygun ve verilen zaman zarfında bitirilmesi için yapım çalışmalarını sık sık denetleyeceğini belirtti. Hastanenin çalışmaları hakkında bilgi veren Batman İl Sağlık Müdürlüğü ise “Hastanemiz 12 bin 216 metrekare yüz ölçümlü arsa üzerinde inşa edilmekte olup, 3 bin 156 metrekare oturum alanlı ve 16 bin 353 metrekare kapalı alan olarak inşaat edilmektedir. 50 yataklı olup bodrum kat, zemin kat, 3 katlı hastane binası ve 16 dairelik lojman binasından oluşmaktadır. 1 bloktan oluşan hastanede 3 ameliyathane, 4 yataklı yoğun bakım servisi, hemodiyaliz ünitesi, 15 poliklinik, 3 diş ünitesi, 3 doğumhane, yeterli kapasitede laboratuvar ve röntgen ünitelerini bünyesinde bulundurmaktadır. Hastanenin bodrum katı kaba inşaatı tamamlanmış, zemin kat inşasına başlanmıştır. Lojman binasının betonarmesi bitmiş olup, hastane binasının betonarmesine devam edilmektedir. Hastane inşaatı yüzde 17 seviyesindedir. Hastanenin bir an önce tamamlanarak hizmet vermeye başlaması için büyük gayret gösterilmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:59
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