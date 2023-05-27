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Yerel Şaşkınlıklarını gizleyemediler! İstanbul'da sabah uyanan vatandaşlar bu görüntüyle karşılaştı
Yerel

Şaşkınlıklarını gizleyemediler! İstanbul'da sabah uyanan vatandaşlar bu görüntüyle karşılaştı

Yeniakit Publisher
2023-05-27 16:13:00 - 2023-05-27 16:20:11

İstanbul Sultangazi'de gece saatlerinde çok sayıda aracın lastikleri bıçakla patlatıldı.

Sultangazi'de gece saatlerinde çok sayıda otomobilin lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesildi. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, polis yaklaşık 10 aracın lastiğini kesen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı sokakta bulunan yaklaşık 10 otomobilin lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilerek zarar verildi. Sabah saatlerinde evlerinden çıktıklarında karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına dönen araç sahipleri, duruma tepki gösterdi.

"Onlarca arabanın tekerlerini bıçakla patlatmışlar"

Mağdur olan bir vatandaş, "Sabah kalktım taziyeye gidecektim. Geldim baktım benim arabam ile beraber onlarca arabanın tekerlerini bıçakla patlatmışlar. Aşağı yukarı 10 tane araç var ama aşağıya doğru sokak boydan boya, bir de yan sokak komple bütün araçlar. Kimi aracın iki tane, kimi aracın bir tane lastiği patlatılmış. Şu anda yedek lastiği taktım, lastikçiye gidiyorum" dedi.

Ekipler çalışma başlattı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki otomobillerin lastiklerini keserek zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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