Şaşkına çeviren olay! Otomobili denizin içine park etti
Eyüpsultan'da sürücüsünün park etmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, denize düştü. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, sürücüyü ve aracı sudan çıkardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün saat 11.00 sıralarında Ayvansaray mevkiinde otomobilini sahil kenarına park etmeye çalışan sürücü Murat G., bilinmeyen nedenle direksiyon hakimietini kaybetti.
Murat G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otomobil, kontrolden çıktı.
Sürücü canını zor kurtardı
Kontrolden çıkan otomobil denize düşerken, sürücü ise son anda kapıyı açarak kendini dışarı attı.
Otomobil denize gömülürken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekipler otomobili denizden çıkarmak için çalışıyor
Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobilin denizden çıkarılması için çalışma devam ediyor.