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Sağlık Şaşkına çeviren görüntü! Uzmanlar uyarıyor: Ölüm riski var! Karnından 7,5 kilo kitle çıktı
Sağlık

Şaşkına çeviren görüntü! Uzmanlar uyarıyor: Ölüm riski var! Karnından 7,5 kilo kitle çıktı

Uzmanlar kistlerinin büyümesinin yarattığı en büyük risk, kistinin büyüklüğü, ağırlığıdır ve önlem alınmazsa ölümle sonuçlanabilir uyarılarında bulunuyor. AMASYA'da, karın şişliği ve ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran Münevver Hilal Yiğit'in (54) karnından başarılı operasyonla 8 kilogram kitle alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 17:39:00 - 2022-12-23 17:48:53
Şaşkına çeviren görüntü! Uzmanlar uyarıyor: Ölüm riski var! Karnından 7,5 kilo kitle çıktı

Merzifon'da 2 çocuk annesi Münevver Hilal Yiğit, karın şişliği ve ağrısı şikayetleri üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Karnında kitle tespit edilen Yiğit, ameliyata alındı. Yiğit'in karnından operasyonla 8 kiloluk kitle çıkarıldı.

Başarılı geçen operasyon sonrası Münevver Hilal Yiğit, "İkiz bebek kadar büyüklükte bir karnım oldu. Beni bunaltmaya başladığında da profesör Osman Fadıl Kara hocama başvurdum. Hocam da burada ameliyatımı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum, beni bu durumdan kurtardı. Büyük bir rahatlama oldu çünkü Kitle çok büyük olduğu için hareketlerim çok kısıtlıydı. Kitle olduğunu biliyordum açıkçası ama bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim" dedi.

Şaşkına çeviren görüntü Karnından 7,5 kilo kitle çıktı

Prof. Dr. Osman Fadıl Kara da "Büyük bir yükten kurtuldu. İkiz gebelik hamileliği gibi bir karına sahipti. Kocaman bir karın. Haliyle onu da rahatsız ediyordu. Nefes almasını engelliyordu, hareketlerini kısıtlıyordu. Şimdi bunu aşmış oldu ve rahatladı" diye konuştu.

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