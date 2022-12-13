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Ekonomi

Şaşkına çeviren açıklama geldi: 7 milyondan fazla insanımız Türkiye'ye gidecek

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, 2023 yılında Türkiye'ye 7 milyondan fazla turistin geleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 20:37:00 -
Şaşkına çeviren açıklama geldi: 7 milyondan fazla insanımız Türkiye'ye gidecek

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, 2023 yılında yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret edebileceğini belirtti.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nin 19. kurultayında 2023 yılında Türkiye destinasyonundaki beklentileri hakkında konuşan Gorin, "İyi bir sezon olursa, Rus ve yabancı havayolu şirketleriyle 7 milyon turist gönderebiliriz. Dolayısıyla Türkiye, artan talep trendiyle bu yıla kıyasla iki milyon daha fazla turist almak için tüm imkanlara sahip. Buna istinaden (uçaklardaki) koltuk sayısını da bu rakama çıkarmak gerekiyor. Ek kısıtlamalar olmaz. Talep buna müsade ediyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre, 2022 yılında uluslararası ulaşımdaki kısıtlamalar ışığında Türkiye'nin en fazla talep gören ülke olduğunu anlatan Gorin, bu yıl sonu itibarıyla Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısının 5 milyonun üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Gorin, "Rus ve yabancı havayolu şirketleri, sezon başında haftada 200 sefer düzenlerken yüksek dönemde bu 750'ye çıktı. Bu kota sayesinde yıl sonuna kadar Türkiye'ye en az 5 milyon, hatta daha fazla turist gitmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

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