SASKİ’den kurban atığı uyarısı

SASKİ, kurban atıklarının kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına bırakılmaması için uyarıda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından kesilen kurbanlıkların atıklarının kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına bırakılmaması için uyarıda bulundu.

SASKİ’den yapılan yazılı açıklamada, “Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlıklardan kalan atıklar kesinlikle kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına bırakılmamalıdır. Kanalizasyon şebekelerine atılan atıklar, hatlarda zaman zaman tıkanmalara ve arıtma sistemlerinin zarar görmesine neden olmaktadır. Aynı şekilde atıklar nedeniyle yağmursuyu hatlarında da tıkanıklıklar oluşmakta ve su tahliyesi zorlaşmaktadır. Bu sebepler dolayısıyla kurban atıkları ilçe belediyeleri tarafından belirlenen kesim yerlerindeki atık toplama alanlarına ulaştırılmalıdır” denildi. SASKİ’nin bayram süresince nöbetçi birimleriyle vatandaşların hizmetinde olacağı, kuruma ALO 185 üzerinden 24 saat süresince ulaşılabileceği ifade edildi.