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SASKİ tesisleri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), çeşitli öğretim kurumlarından ve farklı yaş gruplarından öğrencileri şehre kazandırılan tesislerde ağırlamaya devam ediyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:27
SASKİ tesisleri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), çeşitli öğretim kurumlarından ve farklı yaş gruplarından öğrencileri şehre kazandırılan tesislerde ağırlamaya devam ediyor.


Bu kapsamda son olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu Arif Nihat Asya Kız Yurdu Yaz Okulu öğrencileri Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’ne ziyarette bulundu. Öğrencilere alanında uzman SASKİ personelleri tarafından Sapanca Gölü’nden suyun alınışı, arıtım süreçleri ve suların musluklara ne şekilde ulaştırıldığına yönelik bilgiler verildi. Ayrıca şehrin içmesuyu hareketlerinin ve tesislerinin takip edildiği otomasyon sistemi de öğrencilere tanıtıldı.


Tesisi gezmeden önce çeşme suyunun içilip içilemeyeceğine dair ciddi tereddütleri olduğunu söyleyen KYK Arif Nihat Asya Kız Yurdu Yaz Okulu Değerler Öğretmeni Zeynep Bakan, “Hazır suların herhangi bir koku barındırmaması da bir temizlik algısı oluşturuyordu. Bugün öğrencilerimizle birlikte Sakarya’da çeşme suyunun daha faydalı olduğunu keşfetmiş olduk. Akıllarında buna ilişkin herhangi bir soru kalmadığını düşünüyorum. SASKİ çok kıymetli bir iş yapıyor. Sapanca Gölü’nü koruma ve bu göldeki suyu en kaliteli şekilde musluklara ulaştırma çabaları takdiri hak ediyor. Şehir genelindeki tesislerin tek bir noktadan kontrol edilebilmesi çok etkileyici. Tesisteki personeller suyun serüvenini bize çok güzel aksettirdiler. Bundan sonra suyu musluktan içeceğim. İlgili kurumlarımız bu tarz hizmetleri sunmaya çalışırken vatandaşlar olarak bizlerin de su kaynaklarımızı en iyi şekilde korumamız gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:27
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