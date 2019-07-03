SASKİ hizmetlerinden vatandaş memnun

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Tarafından içmesuyu altyapısı tamamen yenilenen Pamukova’nın Eğriçay Mahallesi’nde vatandaşlar hizmetten memnun. Musluklarından sağlıklı ve kaliteli içmesuyu aktığının altını çizen Eğriçay Mahallesi Muhtarı Baran, su konusunda en kaliteli hizmete kavuştuklarını söyledi.

SASKİ tarafından daha önce köy statüsünde bulunan ve 2014 yılında kabul edilen kanunla Büyükşehir sınırlarına dahil olan mahallelerde içmesuyu çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Pamukova’nın Eğriçay Mahallesi’nde eski hatlar nedeniyle yaşanan basınç sorunu ve patlakların önüne geçmek amacıyla 1,9 kilometrelik hat inşa edilmiş, mahalledeki 56 abone bağlantısı sayaçlarla birlikte tamamen yenilenmişti. İçmesuyu altyapısı güvence altına alınan mahallede vatandaşların çok memnun olduklarını ifade eden Eğriçay Muhtarı Mehmet Emin Baran, “SASKİ’ye minnettarız” dedi.

Son derece önemli bir yatırımla yaşanan sıkıntıların tamamen ortadan kalktığını söyleyen Muhtar Baran, “SASKİ sınırlarına dahil olmadan önceki dönemlerde çok büyük sıkıntılar çekiyorduk. Tüm sorunları kendi imkanlarımızla gidermeye çalışıyorduk. Ciddi bir basınç sorunumuz vardı. Hatlarımız sık sık patlıyordu. Yağmur yağdığında depolarımız çamur oluyordu. Tüm bu sıkıntıların ardından şu anda su konusunda en kaliteli hizmete kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son derece kaliteli ve sağlıklı su musluklarımıza ulaşıyor. Suyumuzdan her ay numune alındığı için içimiz çok rahat. Herhangi bir arıza durumunda SASKİ’yi aradığımız gibi en geç 20 dakika içerisinde sorun yaşanan bölgeye geliyorlar. Çalışanlar işlerinde çok mahirler. Hizmetlerden son derece memnunuz” diye konuştu.