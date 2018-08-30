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Şaşırtmayan ittifak! CHP'li Aksünger: Çok açık, HDP ile ittifak yapılması lazım

CHP PM üyesi Erdal Aksünger, yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapılması gerektiğini söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:46

Habertürk'te yayınlanan ‘Enine Boyuna' programında bu hafta yaklaşan yerel seçimler ve ittifaklar tartışıldı.

"HDP İLE İTTİFAK KAÇINILMAZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası "CHP, HDP ile ittifak yapmalıydı, geleceği inşa ederdik." sözleriyle gündem olan CHP PM üyesi Erdal Aksünger yerel seçimlerde HDP ile ittifakın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

CHP'nin HDP ile ittifak yapıp yapmayacağı sorusu üzerine söz alan Erdal Aksünger "Eğer gerçekten kazanma olasılığı varsa ve iki partiye de yarayan konular varsa bu ittifaklar kaçınılmazdır." dedi.

"İTTİFAK YAPILMASI GEREKLİ"

Aksünger, "İYİ Parti, Saadet, CHP ittifak yaptı, başarılı olma ihtimali yüksekti. Ben HDP ile ittifak yapılması gerektiğini söyledim, çok açık bir şey bu. Yapılması gerektiğini söylüyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 10:46
  1. CHP
  2. HDP
  3. İTTİFAK
  4. İYİ PARTİ
  5. SAADET PARTİSİ

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