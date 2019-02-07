Şaşırtmadı... İYİ Parti'de bir istifa daha İllet ittifakında istifalar peş peşe geliyor... Toplam istifanın 1000'ye yaklaştığı ittifaktan bir istifa haberi daha geldi. Fethiye'nin dört dönemdir belediye başkanlığını yapan İyi Partili Behçet Saatcı partisinden istifa etti.

4 dönemdir Fethiye Belediye Başkanlığı yapan İYİ Partili Behçet Saatcı, yavru muhalefet partisinden istifa etti. Muğla genelinde CHP-İyi Parti ittifakını eleştiren ve "böyle ittifak olmaz" diyerek ittifaka tepki gösteren İyi Partili Behçet Saatcı'dan istifa ve adaylık kararı geldi. Bağımsız Muğla adayı olacak Fethiye'nin dört dönemdir belediye başkanlığını yapan İyi Parti'li Behçet Saatcı, partisi ile olan bağlarını kopardı. Saatcı, bağımsız olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağını açıkladı. Fethiye Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Fethiye Belediye Başkanımız Behçet Saatcı, bugün saat 15:00’de Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adaylığını açıklıyor" ifadelerine yer verildi.

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