Şaşırtan kaza! Hızla koşan at, otomobile çarptı
Lübnan’da koşarak ilerleyen başıboş bir at, seyir halindeki bir otomobile çarptı. Kameraya yansıyan olayda at yaralanırken otomobil hasar aldı.
Lübnan yerel kaynaklarına göre 19 Mart tarihinde yaşanan kaza, ülkenin batısında yer alan Lübnan Dağı Valiliğine bağlı Siblin ve Ketermaya kasabaları arasında meydana geldi.
İki kasaba arasında koşarak ilerleyen başıboş bir at, cadde üzerinde seyir halinde olan ve atın geldiğini görünce duran bir otomobile çarptı.
At yaralandı, otomobil ciddi hasar aldı
Çarpmanın şiddetiyle yere düşen at, bir süre durmasının ardından kalkarak kaçmaya devam etti.
Kazada atın vücudunda ezilme ve çürükler meydana geldi, otomobil ise ciddi şekilde hasar aldı.