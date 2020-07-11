Şase no ile parça sorgusu nasıl yapılır? Şase no ile yedek parça sorgulama

Araç sahipleri araçları için yüzde yüz doğru yedek parçayı bulabilmek için şase numarasıyla sorgulama yapmak istiyor. Peki, şasi numarasıyla yedek parça nasıl sorgulanır.

Şase no nedir?

Trafiğe çıkan her araç için zorunlu olan şasi numarası, aracın hangi yıl hangi ülkede üretildiğini, üretim yılını, araç kasa ve motor tipini, aracın üretildiği fabrikayı ve o fabrikadan çıkan kaçıncı araç olduğunu gösterir. Her ne kadar “numara” olarak tanımlansa da 17 hane içinde bazı harfler de bulunur. Harfler arasında “o” harfi, “i” ve “q” harfleri bulunmaz. Bunun nedeni ise bu harflerin, “0” (sıfır) ve “1” (bir) rakamlarıyla karışmasının önüne geçmektir.

Şaşe numarasındaki harf ve rakamlar ne anlama geliyor?

Şasedeki her sayı ve harf kümesinin belli anlamları vardır.

İlk harf veya rakam olabilir ve bu coğrafi menşei alanını göstermektedir.

A- H : Afrika

1-5 : Kuzey Amerika

6-7 : Avusturalya veya Yeni Zelanda

8-9 : Güney Amerika

J-R : Asya S-Z : Avrupa

İkinci ve üçüncü basak arabanın üretici bilgisini vermektedir. 1: Chevrolet , 6: Cadillac, J: Jeep, T: Toyota, W: Volkswagen

Sonraki 5 karakter(4,5,6,7,8) arabanın markasını, motorun boyutunu, ne tür bir araç olduğunu gösterir. Her üretici kendi özel kodlarını kullanır.

Dokuzuncu basamak şasi numarasının gerçek olduğunu ispatı için kullanılan basamaktır. Taklit edilmesini önlemek için karmaşık hesaplama ile oluşturulan bir sayısıdır.

Onunucu basamak aracın üretim yılını göstermektedir. On birinci basamak otomobilin tam olarak nerede üretildiğini belirtir. Her üreticiye özel rakamdır.

Kalan basamaklar otomobilin seri numarasını gösterir. Şaseyi araç için benzersiz kılan numaradır. Bu numara üreticiye özgü numaradır.

Şasi numarası nerede yazar?

Şasi numarası aracın çeşitli yerlerinde plakalara yazılı şekildedir. Genellikle sürücü tarafında silecek panelinde ve sürücü kapı aralığında bulunur. Ayrıca ruhsatta ve kasko sigorta poliçesinde de belirtilir.

Şase no ile parça sorgusu nasıl yapılır? Şase no ile yedek parça sorgulama

Yedek parça satan pek çok sitede parçalar şaşe/şasi numarasıyla sorgulanıyor. Bunun için alışveriş yapacağınız siteye giriş yapmanız ardından da 17 haneli şaşe numaranızı sorgulama kısmına yazmanız gerekiyor. Bu aşamada 17 hanenin eksiksiz ve doğru olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Bir harf ya da rakam hatası yanlış parçayı almanıza yol açabilir.