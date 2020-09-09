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Aktüel Sarsıntının yoğun olduğu Kırkağaç fayı için saha çalışması
Aktüel

Sarsıntının yoğun olduğu Kırkağaç fayı için saha çalışması

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:54:38 -
Sarsıntının yoğun olduğu Kırkağaç fayı için saha çalışması

MANİSA (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) ekibi, 22 Ocak'tan bu yana 7 binden fazla sarsıntının kaydedildiği bölgedeki Kırkağaç fayıyla ilgili saha çalışması yapıyor.

Araştırma ekibi, Kadriye Mahallesi'nden güneyde Bakır Mahallesi, kuzeyde ise Soma'ya kadar uzanan yaklaşık 25 kilometrelik Kırkağaç fayının haritasını çıkardı.

Fayın muhtelif yerlerinde 7 hendek açarak deprem geçmişine yönelik bulgular elde etmeye çalışan ekip, bölge için deprem senaryosu oluşturmaya çalışıyor.

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkağaç fayının 6,5'in üzerinde büyüklükte deprem üretmesi beklenen bir fay olduğunu kaydetti.

Faklı noktalarda açtıkları hendeklerde bilimsel çalışmaların devam ettiğini bildiren Sözbilir, şu bilgileri verdi:

"Fayın içini kesip karakteristik özellikleriyle ve geçmiş dönemde ürettiği depremlerle ilgili bilgiler bulmaya çalışıyoruz. Bunu bulduğumuzda, fayın kaç yılda bir deprem ürettiğini ve bu depremlerin şiddetini öğreniyoruz. Fayın bu bölge için ne anlam ifade ettiğini deprem tehlikesi anlamında neler barındırdığını araştırıyoruz."

Sözbilir, son 100 yılda bu bölgede yıkıcı bir deprem olmadığına işaret ederek, şöyle dedi:

"Buradaki en sonra deprem 1919 yılındaki Soma depremi. Bu depremde 3 bin vatandaşımız can vermiş. Bu yüzden bölgemizde yıkıcı deprem üreten fayları incelememiz gerekiyor. Bu fayı çalıştığımızda şunu gördük, Kırkağaç fayı üzerinde 100 yıldan önceki dönemde en az 3 büyük deprem gerçekleşmiş."

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Bunu takip eden dönemde bölgede Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde hasara neden olan irili ufaklı 7 binden fazla sarsıntı kaydedilmişti.


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