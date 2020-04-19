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Yerel

Sarsıntı paniği vatandaşları sokağa döktü

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir ailenin evin salladığını iddia etmesi bütün mahalleliyi sokağa döktü.

2020-04-19 07:05:00 - 2020-04-19 07:26:16
Sarsıntı paniği vatandaşları sokağa döktü

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Ordu’nun Ünye ilçesinde Aydınlar Sokak’ta bulunan çift daireli 6 katlı binada oturan bir ailenin evin salladığını iddia etmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Ekipler tarafından ön incelemesi tamamlanan evde sorun görünmediği anlaşılması üzerine mahalle ve bina sakinleri rahat bir nefes aldı.

Kaymakam bilgi aldı

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, olay yerine gelerek inceleme yapan yetkililerden telefonla bilgi aldı. Binanın yaklaşık 40 yıllık olduğu ve binadan örnekler alınarak pazartesi günü inceleneceği öğrenildi.

 

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