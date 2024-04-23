SARSILMAZ’dan yeni mühendislik harikası: SAR9 Gen3

Ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük silah üreticilerinden SARSILMAZ, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli ödüller kazanan tamamen yerli tasarım ve mühendislikle üretilen tabanca serisi SAR9 ailesinin en yeni ve ileri teknolojiye sahip jenerasyonu olan Gen3’ü piyasaya sundu.

Değiştirilebilir kabza kapağı

“Havada, Karada ve Denizde” sloganıyla bir ordunun ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretme kapasitesine sahip olan SARSILMAZ, SAR9 Gen3’te tasarım ve mühendislik özellikleriyle kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunuyor. SAR9’un üçüncü nesil modelleri arasında yer alan SAR9 Gen3, SARSILMAZ’ın polimer gövde, paslanmaz kaset, yüksek alaşımlı çelik namlu ve kapak uzmanlığını en ileri düzeyde bir araya getiriyor. SAR9 Gen3 ayrıca değiştirilebilir kabza kapağı ve sırtlık, manuel emniyet ve durum göstergesi, her türlü aksesuara mükemmel uyum sağlayan picatinny ray sistemi ile birlikte geniş bir kişiselleştirme olanağı sunuyor. SARSILMAZ, tetik emniyeti, yarı kurulu sistem ve gövde emniyetini bir araya getiren geniş güvenlik özelliklerini SAR9 Gen3’te daha da ileri seviyeye taşıyor. Üst düzey kontrol sağlayan 18 derecelik kavrama açısı ve kurmayı destekleyen üst kapak, SAR9 Gen3’ün zorlu koşullarda bile en rahat şekilde kullanımını sağlayan özellikleri arasında yer alıyor. Dayanıklılık ile hassasiyeti bir araya getiren SAR9 Gen3, 90 derece tetik kırılım açısı, kısaltılmış tetik yolu ve artırılmış tetik hassasiyeti sayesinde nişan almayı kolaylaştırıyor. Art arda atışlarda maksimum performansı sağlamak amacıyla geliştirilen geniş ve sayısal olarak daha fazla soğutma kanalı, farklı açılardan namlu soğutmayı mümkün kılıyor. SAR9 Gen3, ayrıca gelişmiş fonksiyonlara sahip reddot opsiyonunu uyumlu mekanik nişan hattı ile zenginleştirmiş bulunuyor.

Yıllık 440 bin tabanca kapasitesi

9 mm kalibrede olan SAR9 Gen3, 193 mm toplam uzunluk, 36 mm genişlik ve 760 gram ağırlığıyla taşıma ve kullanım kolaylığı sunarken; 15, 17 ve 19 mermili şarjör seçeneği de bulunuyor. SAR9 ailesinin yeni neslinin SAR9, SAR9 C, SAR9 Sport olarak 3 farklı modeli bulunurken, yeni seri siyah, platinum, haki, bronz ve inoks renk seçenekleriyle kullanıma sunuluyor.

Yıllık 440 bin tabanca, 120 bin piyade ve makineli tüfek üretim kapasitesi bulunan SARSILMAZ, sahip olduğu bu kapasiteyle Avrupa’nın en büyükleri arasında yer alıyor. Tamamen yerli tasarım ve mühendislikle üretilen SARSILMAZ silah sistemleri, 80’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO