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Sarp Sınır Kapısı’ndan kimliksiz geçişler 15 TL’den 50 TL’ye çıkartıldı

Türkiye’nin Gürcistan’a açılan en önemli sınır kapısı konumunda olan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’ndan kimlikli geçiş harçları 15 liradan 50 liraya çıkartıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:26
Sarp Sınır Kapısı’ndan kimliksiz geçişler 15 TL’den 50 TL’ye çıkartıldı

Türkiye’nin Gürcistan’a açılan en önemli sınır kapısı konumunda olan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’ndan kimlikli geçiş harçları 15 liradan 50 liraya çıkartıldı.


Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı’ndan pasaportsuz kimlikli geçişler başlamasıyla birlikte, Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp sınır kapısından, 2011 yılında 1 lira olarak belirlenen geçiş ücreti, 2013 yılında 15 liraya yükseltilmişti. Geçtiğimiz günlerde kabul edilen torba yasayla 1 Ağustos itibariyle, 15 lira olan geçiş harçlarının 50 liraya çıkartıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, ”Düzenlemeyle yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç miktarı 15 liradan, 50 liraya çıkartıldı. Yeni uygulama yurt dışı çıkışlarında azalma görülüyor ama eğlence ve oyun oynamak için geçenler için bir değişme yok” dedi.



2019 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 800 bin kişi geçiş yaptı


öte yandan Sarp Sınır Kapısı’ndan 2019’un ilk yarısında 2 milyon 833 bin 168 kişi geçiş yaptı. Aynı dönemde araç geçiş sayısı ise 122 bin 899 giriş, 142 bin 664 çıkışla 265 bin 563 oldu. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ise 232 bin 66 kişi giriş- çıkış yaparken, araç-giriş çıkış sayısı ise 18 bin 237 olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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