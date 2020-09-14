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Aktüel Saros Körfezi'nde kano keyfi
Aktüel

Saros Körfezi'nde kano keyfi

Kano eğitimi verilen sporcular körfezin masmavi sularında heyecan yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:01:20 -
Saros Körfezi'nde kano keyfi

EDİRNE (AA) - Kano tutkunları Saros Körfezi'nin Enez Sahili'nde kürek çekti.

Enez Kaymakamlığınca yürütülen ''Karadeniz Havzası'nda Ortak Kültürel Mirasın Korunması İçin Girişimciliğin Gelişimi İçin Kaynak Projesi" kapsamında kano tutkunlarına Enez Gençlik ve Kültür Spor Merkezi'nde eğitim verildi.

Eğitimin ardından kano sporcuları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak körfezin masmavi sularında kano yaptı.

Proje koordinatörü Remziye Irmak, AA muhabirine, kano turizminin sahillere katkı sağlayacağını söyledi.

Eğitimlere ilk kez katılanların kano heyecanını yaşadığını belirten Irmak, "Enez'de deniz, dalyan ve lagün gölleri kano, kitesurf, rüzgar sörfü ve dalış sporları için çok uygun. Proje kapsamında bu alanlarda eğitimler verildi. Kano eğitiminin ardından da sporcularımız Enez sahilinde bu heyecanı yaşadı." dedi.

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