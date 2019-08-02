Şarlatan hakkında suç duyurusunda bulunacaklar! Sahte Mehdi’nin mağdurları harekete geçecek

yeniakit.com.tr Tuncer Çiftçi, kendisini Mehdi olarak tanıtarak etrafına insanları dolandırmış, hakkında dava açıldıktan sonra yurt dışına kaçmıştı. Çiftçi’nin mağdur ettiği vatandaşlar, Pazartesi günü saat sabah 09.30’da Çağlayan Adliyesi’ne giderek tekrar suç duyurusunda bulunacak.

Yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na gelen bilgiye göre, Tuncer Çiftçi’nin mağdur ettiği vatandaşlar savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacak.

İhbar hattımıza ulaşan bir vatandaş, konuya dair şunları yazdı:

“Pazartesi sabah saat 09.30'da Çağlayan Adliyesi’nde, TC Cumhuriyeti Başsavcılığına, kendini Mehdi ilan eden, milletimizi maddi ve manevi dolandıran, FETÖ benzeri silahlı organize çete kurup Mehdilik üzerinden ayaklanma hazırlığında bulunan, ikinci kez TC mahkemelerince ağır cezada yargılama aşamasında olup yurt dışına kaçan, şu an müridleri ile irtibati faaliyetlerini İngiltere’den, Gonca TV üzerinden yürüten, gelecekte ülkem üzerinde FETÖ benzeri tehdit oluşturacak olan; Gonca TV, Gonca Radyo ve Gonca Turizmlerin sahibi Tuncer Çiftçi hakkında, maddi ve manevi zarar gören arkadaşlar ile birlikte basın açıklaması yapıp TC Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır, bilgilerinize sunarız.”

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