0553 313 94 23

Şarlatan Adnan Oktar'a bir darbe de İBB'den! Kaçak yapıları için yıkım kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni, Kandilli'deki Adnan Oktar'a ait olduğu belirlenen kaçak yapılaşma için 176 bin lira para cezası kesti ve yıkım kararı aldı

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:48
Şarlatan Adnan Oktar'a bir darbe de İBB'den! Kaçak yapıları için yıkım kararı

Adnan Oktar grubunun yıllardır kullandığı Kandilli’deki villanın bulunduğu arazide onlarca kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

Sözcü’nün haberine göre söz konusu arazide bulunan villa Mustafa Avni Cüre üzerine tapulu. Boğaziçi ön görünümünde yer almasına rağmen bugüne kadar Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri bölgeye girip detaylı bir çalışma yapamadı.

Ağaçlık alanda bulunan bir binanın 1986 yılında alınmış izin belgesi bulunuyor ancak, yıllar içinde araziye onlarca ek yapı inşa edildiği ortaya çıktı.

Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonda kolluk kuvvetleri ve savcılığın çalışmalarının ardından İBB ekibi de bölgeye girerek kaçak yapı tespiti yapmıştı.

Kaçak yapıları tek tek belirleyerek tutanakla belgeleyen İBB, hazırlanan “Yapı Tatil Tutanağı”nı villanın giriş çıkış kapılarına asmıştı. Edinilen bilgiye göre dün toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kaçak yapılar için yıkım kararı ve 176 bin 269 lira cezası kararı aldı.

İŞTE O KAÇAKLAR

Kaçak yapıların detaylı krokisine yer verilen tutanağa göre, 1’den 23’e kadar farklı yapının bulunduğu arazide pek çok binanın kaçak durumda. Belgedeki bilgilere göre:

-A yapısına 7 ve 8 numaralı tek katlı kaçak yapılar eklendi.

-A yapısı dışında bunan 1 numaralı kata çıkış merdiveninin kaldırıldı.

-B yapısına 15 ve 18 numaralı tek kaçak yapılar, 16 ve 17 numaralı 2 katlı kaçak yapılar ve 14 numaralı kaçak platform (seyir terası) eklendi.

-B blokta rölöve projesindeki açık merdivenin yapıya dahil edildi.

-1-2-3-4-5-6-9-12-13-19-20-21-22 numaralı tek katlı yapıların kaçak olarak yapıldı.

-11 ve 23 numaralı 2 katlı yapılar ile 10 numaralı garaj ve tesisat odası kaçak olarak yapıldı.

Encümen tarafından alınan kararın ardından emniyet güçleri ile belediye ekiplerinin ilerleyen günlerde yıkım işlemi için Kandilli'deki araziye gitmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:48
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. Adnan Oktar Grubu
  4. çete
  5. kaçak yapılar
  6. İBB'den yıkım kararı
  7. Adnan Oktar'ın kaçak yapıları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ambulans verilmeyen annesini bagajda taşıdı!
    1. Ambulans verilmeyen annesini bagajda..
    2. Yargıda yeni dönem bugün başladı! Tüm..
    3. İran'dan üçlü zirve açıklaması
    4. Kilisede çocuk istismarı protestosu!
    5. 1 milyon TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü
    6. Fenerbahçe'nin yeni transferi Benzia:..
    7. Yeni öğrencilerini otogarda karşıladılar
    8. Kayseri KYK ve özel yurtları telefon..
    9. Galatasaray'dan forvet açıklaması!
    10. Suriyeli mülteciler kesin dönüş yapıyor
    11. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    12. Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik..
    13. Şarbon hastalığından nasıl korunulur?
    14. Şarlatan Adnan Oktar'a bir darbe de..
    15. Piyasanın gözü enflasyonda
    16. Şarbon hastalığı bulaşıcı mı?
    17. Dünyaca ünlü isim: Başkan Erdoğan ve..
    18. Yargıtay'dan Brunson açıklaması
    19. Şarbon hastalığı nedir? Şarbon vakası..
    20. Lüks havaalanına ulaşım 12 TL’den..
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!