  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji Gözleriniz artık bayram edecek! TCL'den beyaz yakalıları heyecanlandıran hamle
Teknoloji

Gözleriniz artık bayram edecek! TCL'den beyaz yakalıları heyecanlandıran hamle

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gözleriniz artık bayram edecek! TCL'den beyaz yakalıları heyecanlandıran hamle

Teknoloji devi TCL, özellikle uzun saatler ekran başında çalışan profesyonelleri ve okuma tutkunlarını hedefleyen yeni nesil tableti Note A1 NxtPaper’ı resmen tanıttı.

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli teknoloji devi TCL'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Note A1 NxtPaper" olarak isimlendirdiği yeni ürününü duyurdu. E Ink cihazlara yeni bir alternatif olarak karşımıza çıkan ürün, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Oldukça şık bir tablet gibi görünen TCL Note A1 NxtPaper, toplantı notu alma, çizim yapma, yazı yazma ve okuma gibi üretken görevler için tasarlanan özellikleriyle ön plana çıkıyor. Şirketin tescilli ekranı NxtPaper Pure Display teknolojisini kullanan ürün, 2200 x 1440 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 11.5 inç Canvas Color ekrana ev sahipliği yapıyor.

 

 

Karşınızda TCL Note A1 NxtPaper

MediaTek Helio G100 işlemciden güç alan TCL Note A1 NxtPaper, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile kombine edildi. 13 MP otomatik odaklama özelliği sunan kamera, çift hoparlör ve sekiz mikrofonla donatılan ürün, 33W hızlı şarj desteği sunan 8.000 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. 5,5 mm kalınlığındaki TCL Note A1 NxtPaper, Bluetooth 5.3, USB Type-C ve harici klavye bağlantısı için POGO pin bağlantısı da sunuyor.

 

TCL tarafından yapılan açıklamaya göre Note A1 NxtPaper, 419 dolar karşılığında satın alınabilecek. İlk aşamada Kickstarter üzerinden satışa sunulacak ürün, sonraki dönemlerde Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın bazı bölgelerinde tüketicilerle buluşacak. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

 

Sağlıkta dijital dönüşümün şifresi: Yerli teknoloji
Sağlıkta dijital dönüşümün şifresi: Yerli teknoloji

Gündem

Sağlıkta dijital dönüşümün şifresi: Yerli teknoloji

Sadece fiyatı değil, teknolojisiyle de şaşırtıyor! Grande Panda Hibrit Türkiye’de
Sadece fiyatı değil, teknolojisiyle de şaşırtıyor! Grande Panda Hibrit Türkiye’de

Otomotiv

Sadece fiyatı değil, teknolojisiyle de şaşırtıyor! Grande Panda Hibrit Türkiye’de

Görenleri duygulandıran o anlar! Erdoğan yıllar sonra kendi gençliğiyle karşı karşıya geldi: Yapay zeka teknolojisiyle geçmişe yolculuk
Görenleri duygulandıran o anlar! Erdoğan yıllar sonra kendi gençliğiyle karşı karşıya geldi: Yapay zeka teknolojisiyle geçmişe yolculuk

Sosyal Medya

Görenleri duygulandıran o anlar! Erdoğan yıllar sonra kendi gençliğiyle karşı karşıya geldi: Yapay zeka teknolojisiyle geçmişe yolculuk

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23