Anadolu'nun Pompei'si Myra Geçmiş günümüze taşınacak
Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti ve Andriake Liman Kenti'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında, Myra Antik Tiyatrosu'nun 2026 yılında restorasyonuna başlanması planlanırken, kazılarda ortaya çıkarılan benzersiz eserlerden 20'sinin Cumhurbaşkanlığı'nda sergilenmesi dikkat çekti. Myra'yı "Anadolu'nun Pompei'si" olarak tanımlayan Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, özel mülkiyet nedeniyle kazıların sınırlı alanda yürütülebildiğini vurgulayarak, "Bastığımız zeminle antik kentin en derin noktası arasında 9 buçuk metre kod farkı var, yaklaşık 1 buçuk kilometre çapından da büyük bir metropol, bugünkü Demre'nin altında yatıyor" dedi.