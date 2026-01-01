Azrail sırtına dokundu! Kopan elektrik teli can alıyordu: Kıl payı kurtuldu
Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokak ortasında kopan elektrik teli, o sırada yürüyen gençlerin üzerine düştü. Gençlerden birinin sırtına çarpan tel facia yaratmazken, saniyelerle gelen mucize kurtuluş güvenlik kameralarına yansıdı.
Telin düşmesiyle yaşanan panik anları ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin korku içinde kaçıştığı anlar dikkat çekti.