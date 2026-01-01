  • İSTANBUL
Yaşam Azrail sırtına dokundu! Kopan elektrik teli can alıyordu: Kıl payı kurtuldu
Azrail sırtına dokundu! Kopan elektrik teli can alıyordu: Kıl payı kurtuldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokak ortasında kopan elektrik teli, o sırada yürüyen gençlerin üzerine düştü. Gençlerden birinin sırtına çarpan tel facia yaratmazken, saniyelerle gelen mucize kurtuluş güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Sokakta her şeyden habersiz yürüyen genç grubun üzerine, direkteki elektrik teli aniden koptu. Akım yüklü telin gençlerden birinin doğrudan sırtına isabet etmesiyle büyük bir panik yaşandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kopan bir elektrik teli, sokakta yürüyen gençlerin üzerine düştü.

Olay, ilçede bir sokakta meydana geldi. Kopan elektrik telinin gençlerden birinin sırtına isabet etti. Yaşanan olayda büyük bir tehlike atlatılırken, şans eseri yaralanan olmadı.

Telin düşmesiyle yaşanan panik anları ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin korku içinde kaçıştığı anlar dikkat çekti.

 

