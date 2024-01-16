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Yerel Şarkıcının kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
Yerel

Şarkıcının kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-01-16 13:34:00 -
Şarkıcının kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ünlü şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman, dün gece saatlerinde 10. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde bulunan Biaport rezidanslarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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